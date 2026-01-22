Es war ein Konzert der Überraschungen von Film- bis zu Ballettmusik und machte sicher auch deN zahlreichen Jugendlichen im Publikum Spaß. Am Anfang stand im HP8 Erich Wolfgang Korngolds Suite aus der Musik zum Film „Devotion“ von 1943. Lange verschollen waren diese sechs aus 70 Minuten und wurden nun von den Münchner Philharmonikern in der Isarphilharmonie uraufgeführt: ein schillerndes Destillat voller glühender Streichermelodien.