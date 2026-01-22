Es war ein Konzert der Überraschungen von Film- bis zu Ballettmusik und machte sicher auch deN zahlreichen Jugendlichen im Publikum Spaß. Am Anfang stand im HP8 Erich Wolfgang Korngolds Suite aus der Musik zum Film „Devotion“ von 1943. Lange verschollen waren diese sechs aus 70 Minuten und wurden nun von den Münchner Philharmonikern in der Isarphilharmonie uraufgeführt: ein schillerndes Destillat voller glühender Streichermelodien.
Die Münchner Philharmoniker im KonzertVon launiger Ballettmusik bis zur Trauerarbeit
Lesezeit: 1 Min.
Die Münchner Philharmoniker unter Wayne Marshall spielen ein ausdrucksstarkes und vielschichtiges Programm mit Werken von Erich Wolfgang Korngold bis Leonard Bernstein.
Kritik von Klaus Kalchschmid
Starpianist Jan Lisiecki im Porträt:Der Diplomat am Klavier
Der kanadische Pianist Jan Lisiecki liebt den kulturellen Austausch und wird global gefeiert. Warum er Konzerte in den USA nicht absagen würde und dort sogar Entschuldigungsgesten erlebt – ein Gespräch über das Politische in der Kunst in einer vertrackten Welt.
Lesen Sie mehr zum Thema