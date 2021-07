Von Egbert Tholl, München

Bühnenarbeiter haben eine harte Zeit hinter sich. Vor allem die, die nicht festangestellt etwa an einem Theater arbeiten, sondern frei für Auftraggeber zugange sind, die Bühnen dort hinstellen, wo gerade welche gebraucht werden. Nur brauchte man halt viele Monate keine. Umso erfreulicher, dass es nun in München zwei berufsfördernde Maßnahmen gab. Erst bezahlte das Kunstministerium die Arbeiter, die die Bühne auf den Königsplatz stellten, damit beim Sommer in der Stadt dort Theater und Musik stattfinden konnten. Während die dann wieder abgebaut wurde, stellte die Stadt eine neue auf den Odeonsplatz für das Klassik-Open-Air dort.

Das ist an sich alles wundervoll, nur fragt man sich, wieso man in diesem Jahr, in dem ohnehin weniger Zuhörer auf dem Odeonsplatz zugelassen sind, nicht mit der Klassik auf den Königsplatz, wo ja eben vor kurzem noch eine Bühne stand, hätte umziehen können? Die Leopoldstraße zur Feiermeile zu erklären, geht nicht, den Odeonsplatz mit Klassik zu sperren, geht. Und: Der Königsplatz wiederum ist per se der ideale Veranstaltungsort; dort fährt ohnehin nur jemand mit dem Auto durch, der seine Stoßdämpfer testen will. Man könnte hier also gleich für mehrere Sommermonate ein Festival etablieren, für Theater, freie Szene, Musik, als Multikooperationsmodell. Übrigens: Gibt man bei Google "Veranstaltungen Königsplatz" ein, sind die beiden ersten Treffer "Klassik am Odeonsplatz".

Vielleicht aber muss Klassik am Odeonsplatz auch deshalb auf diesem stattfinden, weil der Hauptsponsor der Konzerte dort ein Ladengeschäft unterhält. Vermutlich ist aber der wahre Grund, dass Stadt und Staat in München immer noch nicht gelernt haben, gemeinsam zu denken und zu planen. Und das ist nicht schön, gerade in Zeiten der Not der Kunst.