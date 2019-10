Fast wie in einer Geisterstadt läuft der Betrieb in Gut Großlappen, alles funktioniert automatisch. Nun soll das Klärwerk energieeffizienter werden.

Ihren Job machen sie eigentlich im Verborgenen, sagen Bernd Fuchs und Robert Schmidt. Was nicht bedeutet, dass er nicht wichtig wäre, das sagen sie gleich dazu, immerhin sichern sie die Lebensqualität in der Stadt mit sauberem Wasser und schützen die Isar. Die beiden kümmern sich darum, dass das Münchner Abwasser wieder sauber wird. Darum, dass aus grauem Wasser wieder klares wird.

Bernd Fuchs und Robert Schmidt sind Werkleiter der Münchner Stadtentwässerung, und an diesem Freitag arbeiten sie nicht im Verborgenen. Viele Besucher sind in das Klärwerk Gut Großlappen gekommen. Sie sind da, weil nach fünf Jahren Bauzeit die neue erste biologische Stufe des Klärwerks in Betrieb genommen wird. 167,5 Millionen Euro hat der Neubau gekostet, nun ist die Anlage moderner und energieeffizienter - das soll gefeiert werden.

Seit 1926 säubert die Kläranlage Gut Großlappen im Norden der Stadt das Abwasser. Seit 1989 gibt es ein zweites Klärwerk, nämlich das Gut Marienhof, zehn Kilometer nördlich der Stadtgrenze. Die größere Kläranlage ist Gut Großlappen, hier werden fast zwei Drittel der gesamten Abwassermenge der Stadt gereinigt. 17 Stunden dauert es, bis aus dem Münchner Abwasser wieder sauberes Wasser geworden ist. Stunden, in denen das Wasser zunächst über Rechen geleitet wird, durch den Sandfang und ein Vorklärbecken fließt. Das ist die mechanische Reinigung. Danach kommen die Bakterien ins Spiel - der wichtigste Teil der Abwasserreinigung.

Die Anlage der ersten biologischen Stufe mit ihren Belebungsbecken und Zwischenklärbecken war in den Jahren 1965 bis 1973 gebaut worden, sie war damit die älteste Anlage innerhalb des Klärwerks. Nach all den Jahren hatte sie bauliche Mängel, Maschinen- und Elektrotechnik mussten erneuert werden. Sie habe betriebstechnisch nicht mehr dem geforderten Stand entsprochen und auch die Energieeffizienz sei schlecht gewesen, erklären Vertreter der Münchner Stadtentwässerung. Eine Generalsanierung wurde erwogen, jedoch unter anderem aus finanziellen Gründen verworfen. Der Stadtrat genehmigte den Neubau der Anlage im April 2012.

Die Bauarbeiten begannen zwei Jahre später, im Herbst 2014. Seitdem sind sechs neue Belebungsbecken entstanden, sie sollen jene neun ersetzen, die bisher genutzt wurden. Die neuen Becken seien mit acht Metern tiefer als die alten, sagt Bauingenieur Franz Landes von der Münchner Stadtentwässerung. Dadurch bleibe der Sauerstoff, den sie zugeben, länger im Wasser. Ohne Sauerstoff könnten die Bakterien gar nicht arbeiten.

Landes zeigt die neuen Belebungsbecken, zwei von ihnen sind bereits in Betrieb, die anderen sind noch leer. Zwei Zuflussrohre sind deshalb zu sehen, eines für das Abwasser, eines für den Schlamm mit den Bakterien. Die Becken sind nach oben offen, es riecht ein wenig, aber nicht so streng, wie man das erwartet hätte bei diesen Massen an Abwasser. Das Wasser, das durch die Becken fließt, ist braun, an manchen Stellen schäumt es, das ist dort, wo sie den Sauerstoff dazugeben. Landes erklärt, dass die braune Farbe des Wassers nicht vom Schmutz komme, sondern von dem Schlamm mit den Bakterien, dem Belebtschlamm. "Unbehandeltes Abwasser ist eher grau", sagt Landes.

Etwas vereinfacht gesagt, fressen die Bakterien die Fette, Eiweiße und Kohlenhydratverbindungen aus dem Abwasser. An manchen Stellen sieht man Flocken im Wasser. Das sind die Bakterien mit dem Dreck, also das, was sich später im Zwischenklärbecken nach unten absetzen wird. Diese Flocken werden gesammelt und dann abgepumpt.