Betreuung in der Pandemie

In der Kita Drachenei, einer Eltern-Kind-Initiative, werden derzeit 46 Kinder betreut.

Die Kitas in Bayern sind nun wieder offiziell offen. Wie gehen Erzieherinnen mit dem erhöhten Risiko einer Infektion um? Ein Überblick über die Situation in München.

Von Kathrin Aldenhoff

Die Kitas sind wieder offen - und wer das zu einer Erzieherin sagt, der bekommt gleich zu hören, dass sie nie geschlossen waren. In der Kita Drachenei zum Beispiel, einer Eltern-Kind-Initiative, waren in der letzten Notbetreuungswoche 35 Kinder angemeldet. Normalerweise betreuen sie dort 46 Kinder. Es macht für Kitaleiterin Stephanie Stimmer und ihr Team also keinen großen Unterschied, wenn die Kitas nun wieder offiziell geöffnet sind: Es waren ohnehin fast alle Kinder da, sagt sie. "Es wurden von Woche zu Woche mehr."