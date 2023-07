Von Kathrin Aldenhoff

Es hängt so viel von diesem Kitaplatz ab: der Wiedereinstieg in den Job, der Familienalltag, die Finanzen. Und deshalb ist es kein Wunder, dass die Anspannung mancher Eltern im Frühjahr mit jeder Woche wächst. Bis 15. März haben sie sich im Kitafinder angemeldet, haben angegeben, wie viele Stunden sie arbeiten werden, wie alt ihr Kind und welche ihre Wunsch-Kita ist, und dann heißt es warten. Die ersten Zusagen werden schon bald verschickt, und Anfang Juli sind nach Angaben des Bildungsreferats mehr als 28 550 Plätze vergeben.

Manche Eltern aber warten immer noch auf eine Zusage. Wie viele das sind, dazu macht das Bildungsreferat keine Angabe. "Viele Kinder von Eltern, die noch auf der Warteliste stehen, sind bereits mit einem Betreuungsplatz versorgt", teilt ein Sprecher mit. Deswegen sei diese Zahl nicht aussagekräftig. Manche Eltern würden weitersuchen, obwohl sie bereits ein Angebot erhalten haben - nur eben nicht in ihrer Wunsch-Kita.

Bei der Platzsuche soll den Familien die Kita-Elternberatung des Bildungsreferats helfen. Doch wer dort online einen Termin sucht, kann keinen buchen - im Juli und August ist alles belegt. Und wer eine E-Mail schreibt, der erhält eine automatische Antwort mit der Bitte um Verständnis, dass die Bearbeitung des Anliegens länger dauern kann, "aufgrund des derzeit hohen Arbeitsaufkommens". Auch telefonisch kann ein Termin gebucht werden: an drei Tagen die Woche jeweils für ein paar Stunden am Vormittag.

Je nach Kapazität würden online kurzfristig Termine freigeschaltet, teilt ein Sprecher mit. Jede Woche berate die Stelle etwa 200 Familien, telefonisch und persönlich. Und Vertreter des Bildungsreferats betonen immer wieder: Die Vergabe der Kitaplätze sei noch nicht abgeschlossen, es würden täglich Plätze über den Kitafinder vergeben, und wenn eine Kita eine Erzieherin oder einen Kinderpfleger neu einstellt, dann kämen weitere Plätze hinzu.

Der Beratungsbedarf bei den Eltern sei um diese Zeit in jedem Jahr sehr hoch. "Besonders hoher Beratungsbedarf besteht in Stadtteilen mit Neubaugebieten", teilt ein Sprecher mit, wenn dort wegen Bauverzögerungen und Personalmangel nicht alle der geplanten Kitaplätze verfügbar seien.

"Die Platzvergabe 2023 läuft aus unserer Sicht insgesamt gut", sagt Margit Braun, die den Geschäftsbereich Kita im Bildungsreferat leitet. In diesem Jahr seien Anfang Juli schon etwa 2000 Plätze mehr vergeben gewesen als im Vorjahr zum gleichen Zeitpunkt. Am Ende, so heißt es beim Bildungsreferat immer wieder, würde immer eine Lösung gefunden. Und zwar ohne dass man zum äußersten Mittel greifen und die Einrichtungen überbelegen müsse.

Die Caritas kann in diesem Jahr weniger Plätze vergeben als 2022

Bei der Caritas ist der Großteil der Kitaplätze inzwischen belegt. "Nur in Einzelfällen gibt es noch freie Plätze", sagt Christian Müller, Fachbereichsleiter für Kitas bei der Münchner Caritas und Stadtrat der SPD. In diesem Jahr sei es noch schwieriger, Personal zu finden, in den Caritas-Kitas sind Stellen unbesetzt. Deswegen könnten nicht alle vorhandenen Plätze in den Einrichtungen auch vergeben werden. "Im Moment sieht es so aus, als ob wir zum neuen Kitajahr weniger Plätze vergeben könnten als in den Vorjahren", sagt Müller.

Helfen würde, wenn die Kitas Hilfskräfte einstellen könnten und diese auch finanziert bekämen, sagt Müller. Bisher ist das nicht der Fall. "Die finanzielle Situation unserer Einrichtungen ist schwierig, die Finanzierung durch den Freistaat deckt immer weniger unserer Kosten ab. Alles kann die Kommune nicht ausgleichen." Hilfskräfte würden das Personal entlasten, und das sei in Zeiten von Personalmangel wichtig. Auch das Verhalten mancher Eltern sei schwierig: "Es gibt sehr herausfordernde Eltern und einzelne, die mit ihrem Auftreten das Kita-Personal sehr belasten."

Die Caritas betreibt in München 125 Kitas, insgesamt gibt es etwa 1300 Einrichtungen, in denen Kinder betreut werden, die noch nicht zur Schule gehen. Etwa ein Viertel davon sind städtische Kitas. In den Münchner Kitas gibt es 76 200 Betreuungsplätze, die Versorgungsrate bei Kindern zwischen einem und drei Jahren liegt bei 73 Prozent, bei Kindergartenkindern bei 97 Prozent.

Anfang Juli schickte das Bildungsreferat eine Abfrage nach freien Plätzen an die Kita-Träger. Die Versorgung der Kinder, die noch keine Zusage für einen Betreuungsplatz erhalten haben und bei der Kita-Elternberatung gemeldet seien, sei eine große gemeinsame Herausforderung. Die Nachfrage an Betreuungsplätzen sei stadtweit sehr hoch, einzelne Stadtteile sind besonders betroffen. Bei den Krippenplätzen sind das zum Beispiel die Ludwigsvorstadt, Untergiesing-Harlaching und Berg am Laim, bei den Kindergartenplätzen Neuhausen-Nymphenburg, Moosach, Bogenhausen und Feldmoching-Hasenbergl.