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KinderbetreuungKita-Kosten für Eltern bleiben stabil – aber nur vorerst

Lesezeit: 1 Min.

Münchens Kita-Eltern müssen sich langfristig auf steigende Gebühren einstellen.
Münchens Kita-Eltern müssen sich langfristig auf steigende Gebühren einstellen.
Foto: Christian Charisius/dpa

Auch wenn Bayern vom kommenden Jahr an mehr Geld für Kitas ausgibt, werden die Kosten für Eltern langfristig nicht sinken. Eher im Gegenteil.

Von Kathrin Aldenhoff

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Die gute Nachricht ist: Für die meisten Münchner Eltern wird die Kinderbetreuung zunächst einmal nicht teurer. Bis Ende des laufenden Kindergartenjahres, also bis Ende August 2027, sollen die Kitagebühren nicht steigen. Das hat der Stadtrat am Dienstag in der Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses entschieden, und das gilt für Eltern, deren Kinder eine städtische oder eine städtisch geförderte Kita besuchen. „Das ist uns wichtig, denn Familien brauchen Verlässlichkeit und dürfen nicht mitten im Kitajahr zusätzlich belastet werden“, sagte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD). Danach aber sieht es anders aus.

Es ist ein Zusammenhang, der nur schwer zu vermitteln ist: Einerseits gibt der Freistaat ab dem kommenden Jahr deutlich mehr Geld für Bayerns Kitas aus, zugleich aber werden die Gebühren für die meisten Eltern steigen. Denn der bisherige Elternbeitragszuschuss des Freistaats in Höhe von 100 Euro monatlich für Kindergartenkinder entfällt.

Das Familienministerium sieht das anders: Dort heißt es, der Beitragszuschuss werde nur formell abgeschafft, das Geld bleibe aber in voller Höhe im System erhalten.

In München aber werden von September 2027 an die Beiträge in städtischen und städtisch geförderten Einrichtungen steigen. Das sei bei der aktuell angespannten Haushaltslage nötig, heißt es vonseiten der Stadt, die Kosten seien gestiegen. Und das könne auch durch die höhere staatliche Förderung nicht ausgeglichen werden. Die Finanzierung der Kinderbetreuung durch den Freistaat bleibe unzureichend, kritisiert Dietl.

Ein Krippenplatz wird dann bei einer Buchungszeit von neun Stunden am Tag voraussichtlich 330 Euro im Monat kosten, ein Kindergartenplatz 174 Euro. Familien mit einem niedrigeren Einkommen sollen weiterhin geringere Beiträge zahlen.

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