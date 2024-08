Kitas in München:Haus für Kinder des St.-Josefs-Vereins ist gerettet

Im Haus für Kinder des Münchner St.-Josefs-Vereins in Haidhausen werden von September an weiter Kinder betreut, ein neuer Träger für die Betreuungseinrichtungen ist gefunden. „Der Mietvertrag ist unterschrieben“, bestätigte eine Sprecherin des Bildungsreferats. Der Betrieb sei für die Zukunft gesichert, alle Betreuungsplätze blieben erhalten, alle Mitarbeiter würden weiter beschäftigt, teilte der Insolvenzverwalter am Donnerstag mit. Es sei weiterhin geplant, die Immobilien des insolventen St.-Josefs-Vereins im Zuge des Insolvenzverfahrens zu verkaufen, die langfristigen Mietverträge werden aber von einem zukünftigen Eigentümer übernommen.