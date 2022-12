Kommentar Von Heiner Effern

Alle Eltern, die bisher von der wirklich großzügigen Münchner Regelung für freie Kindergarten- und günstige Hortplätze profitiert haben, können aufatmen. Die Koalition hat ein Konzept erarbeitet, wie eine Kostenexplosion abgewendet werden könnte. Eine solche hätte wegen eines Gerichtsurteils gedroht: Die bisherige Art der Förderung war nicht mehr erlaubt, ohne Nachfolgemodell wären massive Gebührensteigerungen im Raum gestanden. Bleibt zu hoffen, dass die Stadt diesmal einen rechtssicheren Rahmen gefunden hat.

Gerade in Zeiten, in denen nicht nur die Preise für Strom und Heizung, sondern auch für Lebensmittel und andere Alltagsartikel so schmerzlich steigen, ist das Bekenntnis zu einer finanziellen Entlastung der Familien ein wichtiges politisches Zeichen. Auch dass die SPD in diesem Fall an ihrer großzügigen Linie festhält und alle Eltern fördert anstatt sich auf eine Gerechtigkeits- und Neiddebatte einzulassen, steht ihr gut zu Gesicht. Die Grünen bekennen sich nun auch dazu, sollten aber nicht so tun, als ob das schon immer ihre Linie gewesen wäre. Sie haben sich in der Vergangenheit zumindest schwer mit der Idee getan, alle Eltern ohne Bezug zum Einkommen bei den Gebühren gleich zu fördern.

Nun hat es die Koalition noch vor Weihnachten geschafft, den Weg für das Fortbestehen oder sogar noch eine Ausweitung der großzügigen Gebührenregelung hinzubekommen. Letzteres gilt für private Kitas, die sich den Vorgaben des alten Konzepts nicht unterwerfen konnten oder wollten. Alles gut also? Für die Eltern ja, für die Stadtpolitik nein. Denn Grüne und SPD schaffen es selbst nach einem Erfolg nicht einmal mehr, nach außen hin so zu tun, als ob sie miteinander anstatt gegeneinander regierten. Das Abbild, das dieses Bündnis gibt, ermüdet die Menschen und fördert die Politikverdrossenheit in einem mittlerweile unerträglichen Ausmaß.

Das Hauen und Stechen in der Koalition fördert Politikverdrossenheit

Der politische Kompromiss und das gemeinsame Einstehen dafür gehören zum Einmaleins einer funktionierenden Koalition. Tatsächlich schaffen es aber Grüne und SPD wieder nicht, wenigstens den Eindruck zu erwecken, als ob sie sich für die Grundrechenarten einer Zusammenarbeit interessierten. Stattdessen setzt schon ein Hauen und Stechen um die Urheberschaft und die Bekanntgabe des gemeinsamen Modells ein, bevor es offiziell öffentlich vorgestellt wurde.

Es ist symptomatisch, dass diese Koalition das auch noch so hinbekommt, dass ihre innere Zerstrittenheit zwei Tage vor der traditionellen Abrechnung in der Stadtpolitik allen noch einmal bewusst gemacht wird. Am Mittwoch geht es im Stadtrat um den Haushalt, also um die Kernzahlen, die politisches Handeln ermöglichen. Es wird in einer Rückschau auf zweieinhalb Jahre Grün-Rot aber auch darum gehen, was die Koalition den Wählerinnen und Wähler zumutet. Grüne und SPD sollten sich langsam entscheiden: Entweder sie reißen sich zusammen, oder sie lassen es. Ein Weiter-so wäre ein Quälerei für alle Beteiligten.