Eine inklusive Kita sollte kein Luxus sein – und doch nimmt nur die Hälfte der inklusiven Kitas der Pfennigparade am neuen städtischen Fördermodell teil. Warum ist das so?

Interview von Kathrin Aldenhoff

Kinder mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam aufwachsen, gemeinsam lernen und gefördert werden, das ist die Idee. Acht inklusive Kinderhäuser hat die Pfennigparade in München. Doch nur die Hälfte dieser Einrichtungen wird an der neuen städtischen Kitaförderung (MKF) teilnehmen. Geschäftsführerin Susanne Schönwälder erklärt, warum das so ist.