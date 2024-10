Von Kathrin Aldenhoff

Anfang September ist die neue Kitaförderung in München in Kraft getreten und einen Monat später ist klar, was das heißt: Es beteiligen sich deutlich weniger Kitas als bisher am städtischen Fördermodell. Rund 3500 Betreuungsplätze in 88 Kitas sind seit September deutlich teurer geworden, manche um bis zu 1000 Euro pro Monat.