Von Kathrin Aldenhoff

Wenn alles gut geht, dann wird der Sohn von Barbara und Paul Baumann von Herbst an eine Krippe besuchen. Seine Eltern suchen eine Kita für ihn, müssen sich in den nächsten drei Wochen entscheiden, wo sie sich bewerben. Und das, ohne die Räume gesehen zu haben, in denen ihr Sohn betreut werden wird - und vor allem, ohne die Menschen kennengelernt zu haben, die sich um ihren 18 Monate alten Sohn kümmern werden. Denn in Pandemiezeiten läuft auch die Kitasuche anders als sonst. "Wir hatten bei unserer Wunsch-Kita einen Kennenlerntermin angefragt, aber uns wurde gesagt, es gibt im Moment keine persönlichen Treffen", erzählt Barbara Baumann.