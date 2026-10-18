Es geschah nicht im Verborgenen: Mehrere Personen wussten, was in einer Münchner Kita passierte, dass eine Erzieherin Kindern gegenüber gewalttätig wurde. Mehr als ein Jahr lang. Warum hat niemand die Frau gestoppt?

Es ist ja nicht so, dass es niemand wusste. Mehrere Mitarbeiterinnen sahen, wie die Erzieherin Kinder schlug und an den Haaren zog, hatten die Kita-Leitung informiert, doch verändert hat sich nichts. Die Erzieherin misshandelte Kinder, monatelang. Und genau das ist es, was auch nach dem Prozess gegen die Erzieherin und nach ihrer Verurteilung am Münchner Amtsgericht als große Frage im Raum steht: Warum hat niemand diese Frau gestoppt? Warum hat niemand die Kinder geschützt?