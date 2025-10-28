Viele Eltern von Kitakindern werden schon bald deutlich mehr für die Verpflegung ihrer Kinder zahlen müssen. Der Grund: Die Stadt stellt einen Essenszuschuss in Höhe von bis zu 3,50 Euro pro Kind und Tag ein. Darüber hat am Dienstag der Kinder- und Jugendhilfeausschuss entschieden. Mit dem Geld, rund acht Millionen Euro pro Jahr, sollen Änderungen im Förderkonzept finanziert werden, für die sich die Kita-Träger eingesetzt hatten. Dabei geht es zum Beispiel um die Verwaltungskosten und höhere Zuschüsse für Sachkosten. Außerdem wird die Stadt in Zukunft den Kita-Trägern den Verlust ausgleichen, wenn Eltern ihre Kita-Gebühren nicht zahlen.

Diese Änderungen sollen dazu führen, dass die Kitas, die Teil der Münchner Kitaförderung sind, angemessen finanziert werden. Das stelle sicher, dass viele Träger diese Förderung in Anspruch nehmen und die Kita-Gebühren für möglichst viele Münchner Eltern niedrig bleiben, heißt es in der Beschlussvorlage des Bildungsreferats. CSU und Linke kritisierten, dass viele Eltern nun höhere Kosten für das Kita-Essen hätten.

Im September 2024 hatte die Stadt die Münchner Kitaförderung eingeführt. Ein neues Förderkonzept war notwendig geworden, weil ein Gerichtsurteil das bisherige Konzept, die Münchner Förderformel, für rechtswidrig erklärt hatte. Kitas werden jetzt nach einem sogenannten Defizitmodell gefördert: Welche Ausgaben in dieses Defizit einfließen und welche Pauschalen veranschlagt werden dürfen, darüber hatten Stadt und Kita-Träger lange gerungen.

Der Zuschuss zum Mittagessen wird zum 1. Januar 2026 eingestellt. Von diesem profitierten allerdings nicht alle Eltern. Denn nur knapp die Hälfte der Kitas, die über die Münchner Kitaförderung finanziell unterstützt werden, nahm den Essenszuschuss in Anspruch: nämlich 275 Einrichtungen. Insgesamt gibt es 1100 freie und private Kitas in der Stadt, davon sind 590 der Münchner Kitaförderung beigetreten.

In diesen 275 Kitas wird der Essensbeitrag voraussichtlich steigen, den die Eltern zahlen müssen. Wie hoch er im kommenden Jahr sein wird, das entscheiden diese Kitas dann selbst, so wie die anderen Einrichtungen auch. Das führt zu ganz unterschiedlichen Kosten für die Eltern: Während manche Kitas mit Verpflegungspauschalen von rund 100 Euro auskommen, zahlen Eltern in anderen Kitas schon jetzt viel Geld. Die Kosten reichen von 195 Euro monatlich in einer Caritas-Kita bis zu 349 Euro bei einer Kita des Trägers Infanterix; dazwischen ist alles möglich.

Eltern sehen das kritisch: „Ich finde es okay, einen extra Beitrag zu zahlen, zum Beispiel für ein zweisprachiges Kita-Angebot oder eine Hauswirtschaftskraft, die frisch kocht“, sagt Katharina Herz, Elternbeirätin in einem Kindergarten des privaten Trägers Infanterix. „Aber es ist nicht transparent, was von den 349 Euro Essensgeld wirklich gezahlt wird. Dadurch, dass der komplette Beitrag als Essensgeld bezeichnet wird, ist er steuerlich nicht absetzbar. Das finde ich nicht fair.“

Ähnlich sehen das auch andere Eltern: Sie haben das Gefühl, dass sich die Kita mit dem Essensgeld querfinanziert. Möglich wäre das, denn die Einnahmen, die Kitas über die Essensbeiträge haben, werden im Defizitmodell nicht als solche angerechnet. Ganz im Gegensatz zu den Kita-Gebühren: Da rechnen sich höhere Beiträge, als die von der Stadt empfohlenen, für die Träger nicht, weil sie als zusätzliche Einnahmen zählen. Dieser Effekt ist von der Stadt erwünscht, die Kita-Gebühren sollen in den städtisch geförderten Einrichtungen niedrig bleiben.

Lange hatten Stadt und Kita-Träger auf mehr Geld vom Freistaat gehofft

Bis zu 349 Euro im Monat für das Kita-Essen: Das können nicht alle Eltern zahlen. In diesen Fällen wird das Essen über das Bildungs- und Teilhabepaket finanziert oder es springt die Wirtschaftliche Jugendhilfe (WJH) ein. Schon jetzt seien viele Eltern wegen der hohen Essensgelder gezwungen, die Hilfen der WJH in Anspruch zu nehmen, teilt das Sozialreferat in einer Stellungnahme mit. Wenn der Zuschuss der Stadt zum Mittagessen wegfällt, könnten es noch einmal deutlich mehr werden, so die Einschätzung des Sozialreferats.

Nicht nur beim Essensgeld springt die WJH ein, sondern auch, wenn Eltern hohe Kita-Gebühren nicht zahlen können. Deutlich mehr Münchner Eltern als in den vergangenen Jahren nehmen aktuell die Hilfe der WJH in Anspruch: 1600 Fälle waren es im Mai 2024, im Juni 2025 waren es 5500. Und auch die Ausgaben haben sich verdreifacht: Im Jahr 2024 zahlte die WJH 19,5 Millionen Euro aus, in diesem Jahr werden es voraussichtlich 60 Millionen Euro sein.

Lange hatten die Stadt München und auch die Kita-Träger auf mehr Geld vom Freistaat gehofft. Der hatte eine Reform seines Fördermodells in Aussicht gestellt. Es wurde erwartet, dass mit dieser Reform des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes auch die Höhe der Förderung steigt. Das ist nun nicht der Fall, zumindest nicht für das kommende Jahr. Im Gegenteil: Weil der Freistaat das Krippengeld schrittweise streicht, werden die Ausgaben der Stadt steigen. Bis zu 3,5 Millionen Euro könnte das München im kommenden Jahr kosten, heißt es in der Beschlussvorlage.