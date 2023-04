Interview von Kathrin Aldenhoff

Viele Eltern sorgen sich, dass die Betreuung in den Münchner Kitas teurer wird. Der Grund: Die Kita-Förderung muss verändert werden, nachdem ein Gericht das bisherige Fördersystem im Herbst 2021 für rechtswidrig erklärt hatte. Geplant ist nun ein System, das die Defizite der Einrichtungen ausgleicht. Anna Berndl ist Kita-Fachberaterin beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Sie erklärt, was sich in den Kitas ändern muss - und was bleiben sollte, wie es ist.