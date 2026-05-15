Familien in München werden vom kommenden Jahr an finanziell noch stärker belastet sein, als sie es in Deutschlands teuerster Stadt ohnehin schon sind. Die Stadt will die Gebühren in ihren kommunalen und den geförderten privaten Kitas spürbar erhöhen. Die Beiträge sollen von 2027 bis 2029 dreimal in Folge jeweils zum Beginn des Kitajahres nach oben gesetzt werden. Den kostenlosen Kindergarten für alle soll es nicht mehr geben.
Erste Sparmaßnahmen der neuen RathauskoalitionMünchen streicht den kostenlosen Kindergarten für alle
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Dreimal in Folge sollen zudem die Kita-Beiträge steigen. Wie stark die erste Sparrunde der neuen Koalition die Münchner Eltern treffen wird – und welche weiteren Maßnahmen drohen.
Von Heiner Effern und Anna Hoben
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