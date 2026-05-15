Familien in München werden vom kommenden Jahr an finanziell noch stärker belastet sein, als sie es in Deutschlands teuerster Stadt ohnehin schon sind. Die Stadt will die Gebühren in ihren kommunalen und den geförderten privaten Kitas spürbar erhöhen. Die Beiträge sollen von 2027 bis 2029 dreimal in Folge jeweils zum Beginn des Kitajahres nach oben gesetzt werden. Den kostenlosen Kindergarten für alle soll es nicht mehr geben.