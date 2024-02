Begehrt: Plätze, an denen sich Kinder unter Aufsicht austoben können.

Kommentar von Kathrin Aldenhoff

In ein paar Wochen ist es so weit, in München werden die Kitaplätze vergeben. Für Tausende Familien geht es dann wieder um die ganz großen Fragen: Können beide wieder arbeiten gehen? Bekommen wir einen Platz, und wenn ja wo? Und wie viel werden wir dafür zahlen müssen?