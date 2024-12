Das Essen in Münchens Kitas soll besser werden. Um in Zukunft in mehr städtischen Einrichtungen frisch zu kochen, Kindergartenkindern ein Frühstück und Grundschulkindern einen Nachmittagssnack anzubieten, werden in den kommenden beiden Jahren 100 zusätzliche Stellen vorwiegend für hauswirtschaftliches Personal geschaffen. Das wird die Stadt im kommenden Jahr 2,8 Millionen Euro und im Folgejahr sieben Millionen Euro kosten. Der Stadtrat hat das am Mittwoch im Bildungsausschuss beschlossen.

Wenn das Essen vor Ort zubereitet wird, könnten die Kinder die Vielfalt der Lebensmittel erleben, sagte Stadtschulrat Florian Kraus (Grüne). „So fördern wir nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihr Verständnis für eine bewusste Ernährung.“ In 180 städtischen Einrichtungen wird bereits frisch gekocht, vom kommenden Jahr an wird damit begonnen, die Küche in weiteren Einrichtungen umzustellen.

Vor der Stadtratsentscheidung hatte es Unstimmigkeiten über die Zahl der neuen Stellen und das jährliche Budget gegeben. Das Referat für Bildung und Sport (RBS) hatte ursprünglich eine Beschlussvorlage für die Ausschusssitzung im November verfasst. Darin waren mehr als 200 neue Vollzeitstellen für die kommenden vier Jahre veranschlagt, und ab 2028 weitere 88 Stellen. Von 2028 an sollte die Stadt für die Frischküche der Kinder dauerhaft bis zu 15,3 Millionen Euro jährlich aufbringen. So sollten innerhalb von sechs Jahren alle städtischen Betreuungseinrichtungen auf eine frische Küche umgestellt werden. Den Beschluss darüber haben allerdings SPD und CSU auf Dezember vertagt.

Der aktuelle Beschluss von Mittwoch umfasst nur die Jahre 2025 und 2026. Über einen weiteren Ausbau wird der Stadtrat dann im Jahr 2026 entscheiden. Hintergrund für die Unstimmigkeiten war die angespannte Haushaltslage der Stadt München.

In den städtischen Kitas werden mehr als 42 000 Kinder betreut, die Stadt ist der größte Kitaträger. Insgesamt gibt es in München rund 118 000 Betreuungsplätze, die anderen Träger entscheiden selbst über das Essensangebot in ihren Einrichtungen.