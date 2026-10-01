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Prozessauftakt in MünchenErzieherin soll Kleinkinder gedemütigt, geschlagen und bedroht haben

Lesezeit: 3 Min.

Eine 58-jährige Erzieherin muss sich in München vor Gericht verantworten. Sie soll Krippenkinder körperlich und seelisch misshandelt haben.
Eine 58-jährige Erzieherin muss sich in München vor Gericht verantworten. Sie soll Krippenkinder körperlich und seelisch misshandelt haben.
Foto: Sven Hoppe/dpa

Der heute 58-Jährigen wird vorgeworfen, Krippenkinder in einer Münchner Kita misshandelt zu haben, monatelang. Beim Prozessauftakt berichtet eine frühere Kollegin von einer Todesdrohung – und einem Mädchen, das wie erstarrt war.

Von Kathrin Aldenhoff

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Es sind erschütternde Vorwürfe: Die Erzieherin einer Münchner Kita soll Krippenkinder über Monate hinweg gedemütigt, gequält und misshandelt haben. Sie soll sie nicht gewickelt und ihnen Essen vorenthalten haben, sie soll sie geschüttelt und geschlagen haben. Die Züchtigungen hätten bei den Kindern zu körperlichen und/oder seelischen Schmerzen geführt, so heißt es in der Anklageschrift.

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Verdacht auf Kindesmisshandlung in Kita
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In einer Münchner Kita sollen Kinder gedemütigt und geschlagen worden sein. Monatelang. Von mehreren Betreuerinnen. Über einen ungeheuerlichen Verdacht – und was passiert, wenn ein solcher aufkommt.

SZ PlusVon Kathrin Aldenhoff, René Hofmann und Viola Konrad (Illustration)

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