Der heute 58-Jährigen wird vorgeworfen, Krippenkinder in einer Münchner Kita misshandelt zu haben, monatelang. Beim Prozessauftakt berichtet eine frühere Kollegin von einer Todesdrohung – und einem Mädchen, das wie erstarrt war.

Es sind erschütternde Vorwürfe: Die Erzieherin einer Münchner Kita soll Krippenkinder über Monate hinweg gedemütigt, gequält und misshandelt haben. Sie soll sie nicht gewickelt und ihnen Essen vorenthalten haben, sie soll sie geschüttelt und geschlagen haben. Die Züchtigungen hätten bei den Kindern zu körperlichen und/oder seelischen Schmerzen geführt, so heißt es in der Anklageschrift.