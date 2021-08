Von Kathrin Aldenhoff

Der Alltag vieler Familien ist genau geplant - wer arbeitet an welchem Tag bis wann, wer bringt die Kinder in die Kita, wer holt sie ab. Passiert etwas außerplanmäßiges - Kind oder Elternteil wird krank, die Kita ist zu, ein Termin zur falschen Uhrzeit - kann das einiges durcheinanderbringen. Bei Familie Huber, die wir so nennen, weil sie ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen will, drohte ein ganz anderes Problem: Monatelang wussten die Eltern nicht, ob sie ihre dreijährige Tochter ab September morgens überhaupt noch in eine Kita bringen können.

Denn bei der Platzvergabe über den Kitafinder waren sie monatelang leer ausgegangen, der Kindergarten ihrer älteren Tochter hatte wegen Umbauarbeiten auch keinen Platz für die Kleine und die Einrichtung, die das Mädchen im Moment besucht, betreut nur Kinder bis zu einem Alter von drei Jahren. Simone Huber stellte sich die Frage, ob man eigentlich Glück braucht, um in München einen Kitaplatz zu bekommen.

Sie hatte ihren Arbeitgeber schon vorgewarnt, sagt Simone Huber. Dass sie vielleicht für eine längere Zeit unbezahlten Urlaub nehmen muss. Dass es sogar sein könnte, dass sie ihren Job kündigen muss, weil ihre Tochter keinen Kindergartenplatz bekommt. Für solche Fälle gibt es in München die Kita-Elternberatung. Die Mitarbeiterinnen helfen Familien dabei, einen Betreuungsplatz für ihr Kind zu finden, im vergangenen Jahr hatten sie mehr als 40 000 Beratungskontakte. Claudia Janke hat die Münchner Beratungsstelle im Jahr 2013 aufgebaut, sie sagt: "Versorgt werden letztendlich alle" (SZ Plus).

