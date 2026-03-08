Zum Hauptinhalt springen

BetreuungIn München gibt es erstmals für jedes Kind einen Kitaplatz

Lesezeit: 4 Min.

Da ist sogar noch ein Kleiderhaken frei: In den Kitas in München herrscht ausnahmsweise kein Platzmangel.
Da ist sogar noch ein Kleiderhaken frei: In den Kitas in München herrscht ausnahmsweise kein Platzmangel.

Panik, Tränen, Ungewissheit: Für Eltern war die Suche nach einem Krippen- oder Kindergartenplatz oft Tortur. Das könnte sich jetzt radikal ändern. Manche sehen sogar eine historische Chance.

Von Kathrin Aldenhoff

Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, tritt dieses Jahr in München wohl zum ersten Mal ein: Es gibt für jedes Kind im entsprechenden Alter einen Kitaplatz. Im Moment gebe es sogar mehr freie Plätze als Bewerber – insbesondere bei den Kindern unter drei Jahren, teilt eine Sprecherin des Bildungsreferats mit. In mehreren Krippen, auch in städtischen Einrichtungen, gebe es Plätze, die nicht sofort wieder besetzt werden könnten. Und das ist neu in dieser Stadt.

