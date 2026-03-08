Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, tritt dieses Jahr in München wohl zum ersten Mal ein: Es gibt für jedes Kind im entsprechenden Alter einen Kitaplatz. Im Moment gebe es sogar mehr freie Plätze als Bewerber – insbesondere bei den Kindern unter drei Jahren, teilt eine Sprecherin des Bildungsreferats mit. In mehreren Krippen, auch in städtischen Einrichtungen, gebe es Plätze, die nicht sofort wieder besetzt werden könnten. Und das ist neu in dieser Stadt.