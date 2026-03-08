Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, tritt dieses Jahr in München wohl zum ersten Mal ein: Es gibt für jedes Kind im entsprechenden Alter einen Kitaplatz. Im Moment gebe es sogar mehr freie Plätze als Bewerber – insbesondere bei den Kindern unter drei Jahren, teilt eine Sprecherin des Bildungsreferats mit. In mehreren Krippen, auch in städtischen Einrichtungen, gebe es Plätze, die nicht sofort wieder besetzt werden könnten. Und das ist neu in dieser Stadt.
BetreuungIn München gibt es erstmals für jedes Kind einen Kitaplatz
Lesezeit: 4 Min.
Panik, Tränen, Ungewissheit: Für Eltern war die Suche nach einem Krippen- oder Kindergartenplatz oft Tortur. Das könnte sich jetzt radikal ändern. Manche sehen sogar eine historische Chance.
Was Familien wirklich über München denken:„Man muss echt viel geben in dieser Stadt“
Wie kommen Münchnerinnen und Münchner wirklich in der teuersten Großstadt der Republik zurecht? Die SZ trifft Familien auf dem Spielplatz. Die große Frage: Was hält sie in der Stadt – und wann denken sie ans Wegziehen?
