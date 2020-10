Die Lager des Rauschgifthändlers waren gut gefüllt, als am Dienstag vor einer Woche die Polizei vor der Tür stand: Mehr als zehn Kilogramm Marihuana und mehrere Kilo Kokain fanden die Beamten bei ihrer Durchsuchung am Abend des 13. Oktober in einem Gebäude in Kirchtrudering. Zuvor hatten Ermittlungen ergeben, dass ein 26-jähriger Münchner von dem Anwesen am Stahlgruberring aus einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betreibt. Der Mann wurde festgenommen, seine Wohnung durchsucht. Dabei ergaben sich neue Hinweise auf seine Geschäftspartner und in der Folge wurden auch noch ein 23-Jähriger und ein 48-Jähriger aus München sowie ein 22-Jähriger aus dem östlichen Münchner Landkreis festgenommen. Alle vier waren bereits in der Vergangenheit mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Ein Richter erließ Haftbefehle, das Rauschgiftdezernat des Polizeipräsidiums München geht dem Fall weiter nach.