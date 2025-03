In der jüngeren Vergangenheit jagte bei den Kirchenaustritten ein Negativ-Rekord den anderen. Besonders drastisch war es bei der katholischen Kirche 2022: Im Erzbistum München und Freising traten damals fast 50 000 Menschen aus – mehr als jemals zuvor. Im vergangenen Jahr waren es nur mehr 27 475, wie die Deutsche Bischofskonferenz in ihren am Donnerstag veröffentlichten „Eckdaten des kirchlichen Lebens in den Bistümern Deutschlands 2024“ mitteilt. Im Vergleich zum Vorjahr seien dies 16,4 Prozent weniger gewesen, im Vergleich zu 2022 sogar etwa 44 Prozent.