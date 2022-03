Aufgebrochene Opferstöcke:Diebe suchen Kirchen heim

Mehrere Fälle von aufgebrochenen Opferstöcken in katholischen Kirchen beschäftigen die Polizei. Dabei hebelten der oder die Täter immer wieder die Behälter auf und entwendeten das darin befindliche Geld. Das zuständige Kommissariat 52 prüft einen Zusammenhang. Die Serie begann am 11. Februar, ausgeraubt wurden seitdem das Pfarramt in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, die Pfarrkirche in Ismaning sowie die Kirchen Fronleichnam (Hadern), St. Wilhelm (Oberschleißheim), St. Benedikt (Westend), St. Florian (Riem), St. Willibald, St. Ulrich (beide Laim) sowie Mariä Geburt (Pasing). Nicht in diese Serie passt ein Diebstahl, der sich bereits am Sonntag, 20. Februar, ereignete: In der katholischen Kirche Erscheinung des Herrn in der Blumenau nahm ein Mann eine große Osterkerze im Wert von etlichen Hundert Euro mit. So auffällig wie die Beute war auch der Dieb: Er trug einen orangefarbenen Kapuzenpulli und eine schwarze Weste mit diversen Emblemen.