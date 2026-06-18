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Sankt Johannes in HaidhausenPolizei nimmt nach Brand in Kirche Verdächtigen fest

Erst nach zwei Stunden konnten die Feuerwehrkräfte ihren Einsatz beenden.
Erst nach zwei Stunden konnten die Feuerwehrkräfte ihren Einsatz beenden. Feuerwehr München

Der 27-Jährige hat sich bei der Polizei gemeldet. Den Beamten ist der Mann bereits bekannt.

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Im Zusammenhang mit dem Brand in der evangelisch-lutherischen Kirche Sankt Johannes in der Preysingstraße in Haidhausen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldete sich am 16. Juni ein 27-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz gegen 10.30 Uhr bei einer Münchner Polizeidienststelle. Er habe angegeben, für die Brandstiftung Ende Mai verantwortlich zu sein.

Laut Mitteilung nahmen die Beamten den Mann daraufhin fest und zeigten ihn wegen schwerer Brandstiftung an. Er wurde erst in eine Haftanstalt überstellt, später aufgrund festgestellter psychischer Probleme in eine entsprechende Einrichtung. Vor wenigen Wochen war der 27-Jährige bereits vorübergehend festgenommen worden, weil er drei hintereinander parkende Polizeiautos mit Pflastersteinen beworfen hatte – und das ausgerechnet direkt vor der Polizeiinspektion 21 in der Au.

Durch den Brand in der Kirche war den Angaben zufolge ein Schaden in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Reste eines abgebrannten Pappkartons hatten die Ermittler auf vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte sich der Rauch bereits in der ganzen Kirche ausgebreitet. Erst nach zwei Stunden konnten die Feuerwehrkräfte ihren Einsatz beenden.

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