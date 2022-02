Von Andrea Schlaier

Manche wählen die Nummer und schweigen erstmal, sobald die Verbindung steht, "sie bedürfen viel Wertschätzung, bis sie sich öffnen". Andere reden gleich drauf los, haben klare Fragen. Und es gibt auch Anruferinnen und Anrufer, die "viel Raum zum Erzählen brauchen". 77 Menschen haben sich zwischen dem 20. Januar, dem Tag der Veröffentlichung des Gutachtens über sexuellen Missbrauch in der Erzdiözese München und Freising, und Ende vergangener Woche bei der Anlauf- und Beratungsstelle für Betroffene gemeldet, wie eine Sprecherin des Ordinariats berichtet.

"Es waren zum Teil Betroffene, zum Teil Menschen, die mit der Frage nach einem Kirchenaustritt ringen oder mit der Kirche und den aktuellen Vorgängen ein Problem haben, zum Beispiel wegen der Rolle des emeritierten Papstes." Andere hätten Vorgänge in ihren Pfarreien zur Sprache gebracht, die ganz andere Themen beträfen. "Die Gespräche sind selbstverständlich absolut vertraulich und Anrufende können sich auch anonym an die Anlauf- und Beratungsstelle wenden."

Noch bevor die Gutachter der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl vor über zwei Wochen bei einer Pressekonferenz anhoben, ihre Untersuchungen zum Missbrauch in den Jahren 1945 bis 2019 als "Bilanz des Schreckens" vorzustellen, wurde vom Podium aus die Nummer einer eben freigeschalteten Betroffenen-Hotline der Erzdiözese bekannt gemacht. Von Montagmorgen bis Samstagabend sind hier seither bis zu sechs erfahrene Psychologen und Psychotherapeuten aus den Beratungsdiensten der Erzdiözese erreichbar. Sie sollen Betroffenen die Möglichkeit geben, davon zu erzählen, wie ihnen in den Mauern der katholischen Kirche Leid angetan wurde, sich emotional zu entlasten.

Der Anschluss ist gleichermaßen für Angehörige gedacht; auch die können sich hier niederschwellig Rat und Hilfe holen. Die Fachleute übernehmen eine Lotsenfunktion zu weiteren Unterstützungsangeboten, unabhängigen Ansprechpartnern und nicht kirchlichen Beratungsstellen. Denn was für viele Opfer wesentlich ist: Sie wollen sich nie wieder jemandem anvertrauen, der in der Institution arbeitet, in der sie an Leib und Seele verletzt worden sind.

Maximal 50 000 Euro Entschädigung

Zur Sprache kommt in den Telefonaten außerdem, wie und wo ein Antrag auf Entschädigung gestellt werden kann. Vor 2021 wurde in den meisten Fällen der von der Deutschen Bischofskonferenz festgelegte Regelbetrag von 5000 Euro ausgezahlt. Für die Erzdiözese München und Freising nennt die Sprecherin des Hauses "53 Anerkennungsleistungen für Betroffene sexuellen Missbrauchs" bis 2021. In der Regel sei der Höchstbetrag von 5000 Euro gezahlt worden. Betroffene kritisieren die Höhe der Entschädigungen seit vielen Jahren als bloße "Almosen".

Nach langem Ringen um Verbesserungen sind die Zahlungen "zur Anerkennung des erlittenen Leids" deutschlandweit für alle Diözesen seit Anfang 2021 neu geregelt. Die Höhe orientiert sich an staatlichen Gerichtsverfahren. Vorgesehen sind maximal 50 000 Euro. Eine Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) legt jetzt die Leistungshöhe fest und weist außerdem die Zahlungen an Betroffene an. Informationen zur Antragstellung liegen inzwischen gebündelt und kompakt auf einer Homepage bereit: www.anerkennung-kirche.de. Die sieben UKA-Mitglieder sind weisungsunabhängig und keine Mitarbeitenden der katholischen Kirche, vielmehr Expertinnen und Experten aus den Bereichen Recht, Medizin und Psychologie. Kriterien für ihre Beurteilung sind unter anderem die Häufigkeit des Missbrauchs, das Alter der Betroffenen oder die Art der körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen.

Wie viele Einzelfälle in der Erzdiözese seit 2021 nach dem neuen Verfahren entschieden wurden, war im Ordinariat zunächst nicht feststellbar. Die seither höchste gezahlte Einzelsumme schon: Sie lag bei 45 000 Euro, so die Sprecherin: "Eine Statistik, wie lange die Betroffenen im Schnitt von Antragstellung bis zur Zahlung der Anerkennungsleistung warten musste, haben wir nicht."

Die Anlauf- und Beratungsstelle für Betroffene sexuellen Missbrauchs in der Erzdiözese München und Freising ist montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr besetzt unter Telefon 089/2137-77000.