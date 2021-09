Von Bernd Kastner

Bevor sie von ihren Beziehungen erzählt, von der zu ihrem Herrgott, der zur Kirche und zum Kardinal, will Michaela Huber eine Kerze anzünden. Sie hat das schon oft gemacht, hier, in Mariabrunn, vor allem dann, wenn es dringend nötig war. Als sie Krebs hatte, als später ihre Tochter so krank war, und jetzt wäre es wieder an der Zeit. Aber die Zündholzschächtelchen in der Wallfahrtskirche sind leer.