Wegen einer schweren Brandstiftung in einer Kirche in Haidhausen ermittelt die Münchner Polizei und sucht nach möglichen Zeugen. Die Feuerwehr war am Samstagabend gegen 22.10 Uhr wegen einer Rauchentwicklung in der evangelisch-lutherischen Kirche St. Johannes in der Preysingstraße alarmiert worden. Als die ersten Einheiten eintrafen, hatte sich der Rauch bereits in der ganzen Kirche ausgebreitet.

Wegen der beengten Räumlichkeiten gestalteten sich die Löscharbeiten schwieriger als gewohnt; zudem musste ein Großlüfter nachgefordert werden, um den Rauch aus dem Gebäude zu blasen. Erst nach zwei Stunden konnten die Feuerwehrkräfte ihren Einsatz beenden.

Bei einer Durchsuchung der Kirche waren keine Personen im Gebäude festgestellt worden. Aufgrund der Spurenlage im Inneren der Kirche gehen die Brandfahnder der Münchner Kripo jedoch von einer vorsätzlichen Tat aus: Sie stellten Reste eines verbrannten Pappkartons sicher. Über den Brandherd machten Feuerwehr und Polizei unterschiedliche Angaben: Während die Feuerwehr von einem „Kleinbrand in der Toilette“ berichtete, nannte die Polizei eine Innentür des Kirchenschiffs als Ausgangspunkt des Feuers.