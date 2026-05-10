In die vertrackte Situation im Univiertel hat sich in dieser Woche eine neue Instanz eingeschaltet: die Regierung von Oberbayern als zuständige Fachaufsichtsbehörde. Auf deren Weisung hat das Kreisverwaltungsreferat (KVR) Ido Askar vom Amalienkiosk an der Amalienstraße 55 am Montag bis auf Weiteres untersagt, nach 22 Uhr Flaschenbier zu verkaufen. Schon wieder, könnte man meinen – im vergangenen Jahr gab es ja kurzzeitig schon einmal ein solches Verbot.
Amalienkiosk im UniviertelKein Bier nach 22 Uhr: Kioskbetreiber sieht seine Existenz bedroht
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Weil sich ein Nachbar des Amalienkiosks über nächtlichen Partylärm beschwert, darf der Betreiber nun Bierflaschen nicht mehr bis Mitternacht verkaufen. Warum nicht auch andere Betriebe von dem Verbot betroffen sind und wie es nun weitergeht.
Von Jacqueline Lang
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