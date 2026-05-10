In die vertrackte Situation im Univiertel hat sich in dieser Woche eine neue Instanz eingeschaltet: die Regierung von Oberbayern als zuständige Fachaufsichtsbehörde. Auf deren Weisung hat das Kreisverwaltungsreferat (KVR) Ido Askar vom Amalienkiosk an der Amalienstraße 55 am Montag bis auf Weiteres untersagt, nach 22 Uhr Flaschenbier zu verkaufen. Schon wieder, könnte man meinen – im vergangenen Jahr gab es ja kurzzeitig schon einmal ein solches Verbot.