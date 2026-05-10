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Amalienkiosk im UniviertelKein Bier nach 22 Uhr: Kioskbetreiber sieht seine Existenz bedroht

Lesezeit: 4 Min.

Der Amalienkiosk in der Amalienstraße darf auf Weisung der Regierung von Oberbayern nach 22 Uhr kein Flaschenbier mehr verkaufen.
Der Amalienkiosk in der Amalienstraße darf auf Weisung der Regierung von Oberbayern nach 22 Uhr kein Flaschenbier mehr verkaufen. Jacqueline Lang

Weil sich ein Nachbar des Amalienkiosks über nächtlichen Partylärm beschwert, darf der Betreiber nun Bierflaschen nicht mehr bis Mitternacht verkaufen. Warum nicht auch andere Betriebe von dem Verbot betroffen sind und wie es nun weitergeht.

Von Jacqueline Lang

In die vertrackte Situation im Univiertel hat sich in dieser Woche eine neue Instanz eingeschaltet: die Regierung von Oberbayern als zuständige Fachaufsichtsbehörde. Auf deren Weisung hat das Kreisverwaltungsreferat (KVR) Ido Askar vom Amalienkiosk an der Amalienstraße 55 am Montag bis auf Weiteres untersagt, nach 22 Uhr Flaschenbier zu verkaufen. Schon wieder, könnte man meinen – im vergangenen Jahr gab es ja kurzzeitig schon einmal ein solches Verbot.

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