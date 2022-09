Spachtelmasse im Sperrengeschoss statt Breze und Kaffee: Viele Verkaufsräume an U-Bahnhöfen in München stehen leer. Warum das so ist - und wie es sich ändern könnte.

Von Lea Kramer

Hässlich, grau und trist: All das sind Münchens U-Bahnhöfe nicht. Während am Westfriedhof eine Installation des Künstlers Ingo Maurer Wände und Boden in tiefes Blau färbt, sind am Königsplatz Exponate der Münchner Antikensammlungen zu sehen. Vor einigen Jahren ist die Station Marienplatz von einem Reiseportal sogar unter die zehn schönsten U-Bahnhöfe der Welt gewählt worden. Es ist ein Untergrund, mit dem sich die Stadt zu Recht schmücken könnte, wäre da nicht ein großes Manko: Frühstücksbreze, Kaffee oder Apfelschorle suchen Fahrgäste der Münchner Verkehrsbetriebe (MVG) an zahlreichen Haltestellen nämlich vergeblich.