Zwar gibt es laut dem bayerischen Ladenschlussgesetz in München rein formal keine Spätis wie etwa in Berlin, tatsächlich haben sich in Landeshauptstadt über die Jahre aber eben doch immer mehr Kioske angesiedelt, die auch noch lange nach 20 Uhr geöffnet haben. Alle von ihnen verkaufen selbstverständlich Bier , manche davon haben davon sogar eine ganz beachtliche Auswahl. In manchen davon gibt es darüber hinaus aber auch noch einiges mehr zu kaufen: neben Tabak und Süßigkeiten führen manche auch frische Pizzen oder Schlemmerfilets zum daheim in den Ofen schieben im Sortiment. Sechs Kioske, die man kennen sollte.

Kiosk Reichenbachbrücke

(Foto: Stephan Rumpf)

Der Kiosk an der Reichenbachbrücke ist wohl der Kiosk Münchens, schon allein weil er einer der ältesten der Stadt ist: bereits seit 1904 gibt es ihn. Seine Lage oberhalb der Isar macht ihm zudem vor allem im Sommer zu einer wichtigen Quelle für Bier und andere Getränke. Und das im Prinzip rund um die Uhr: Fast 24 Stunden täglich versorgt der Kiosk von Nachteule bis Lerche hier alle mit Tabak, Kaffee und kleinen Snacks wie Paninis oder Schinken-Käse-Toast zu erschwinglichen Preisen – und natürlich Bier. Mehr als 300 Sorten hat der Kiosk auf Lager: Augustiner Helles bekommt man für 2,80 Euro, ausgefallenere Sorten kosten auch mal um die 4 Euro. Außerdem gibt es in einem Automaten im Eck eine beachtliche Auswahl an Ben-und-Jerry's-Eis und Tiefkühlware.

Kiosk Reichenbachbrücke, Fraunhoferstraße 46, Öffnungszeiten: täglich 6 bis 5 Uhr

24/7 Bites & Delights

(Foto: Robert Haas)

Das 24/7 Bites & Delights ist eine Art Kiosk auf Steroiden: Hier kriegt man nicht nur allerlei Getränke mit und ohne Alkohol, es gibt auch Kaiserschmarrn von „Superschmarrn“ und Pizza-Sandwiches von „Napoli Dough“ – am Wochenende sogar beides bis 1 Uhr. Noch dazu ist das Bites & Delights nicht nur ein Ort, um sich mit Snacks und Drinks einzudecken, man kann hier auch verweilen oder besser gesagt: cornern. Der hybride Kiosk verfügt nämlich, zumindest in den warmen Monaten, über einen eigenen Schanigarten, am Wochenende verwandelt sich das Innere noch dazu in eine Bar. Wer spontan selbst eine Hausparty schmeißen will, bekommt im Bites & Delights übrigens sogar ein 15-Liter-Fass Ayinger Helles (80 Euro). Auch sonst ist hier Ayinger das Bier der Wahl, die Halbe kostet 2,50 Euro. Was man sonst noch über den Kiosk an der Amalien- und Schellingstraße wissen muss: Entgegen dem Namen hat er nicht 24 Stunden geöffnet und es ist nur Kartenzahlung möglich.

24/7 Bites & Delights: Amalienstraße 57, 80799 München, Öffnungszeiten Sonntag bis Mittwoch 10 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 2 Uhr

Collector's Corner

(Foto: Robert Haas)

Der Collector's Corner in der trubeligen Augustenstraße überzeugt vor allem durch seine große Auswahl an Spirituosen und wer bei einem Kiosk nun an billigen Fusel denkt, der irrt gewaltig: Hier stehen auch feine Tropfen wie einen Rum der Marke Santos Dumont (189,99 Euro), ein 18 Jahre alter Scotch der Marke Arran (218,99 Euro) und noch teureres in den oberen Regalen. Selbstverständlich gibt es aber auch Bier und das ist im Gegensatz zu dem harten Alkohol auch ziemlich billig: die meisten Sorten kosten im Collector's Corner nur läppische 1,50 Euro. Und na klar: Hier bekommt man bis Mitternacht – am Wochenende sogar bis 1 Uhr nachts – auch solche Dinge wie Rauch-Utensilien und Naschkram.

Collector's Corner, Augustenstraße 45, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 7 bis 0 Uhr, Freitag 7 bis 1 Uhr, Samstag 8 bis 1 Uhr, Sonntag 9 bis 0 Uhr

24h-Kiosk Münchner Freiheit

(Foto: Robert Haas)

Wenn es dunkel ist, erkennt man den Kiosk an der Münchner Freiheit schon von Weitem: Dann leuchtet er nämlich in einem neongrün. Das sieht zwar ein wenig giftig ist, dafür weiß man aber eben sofort, wo man hin muss, wenn man zu später Stunde noch ein Bier (2,80 Euro) oder eine Schachtel Zigaretten braucht. Wie es sich für einen richtigen Kiosk gehört, kriegt man hier aber freilich auch morgens schon in aller Früh eine Auswahl an Zeitungen und eine Butterbreze. Für die Kids, die nachmittags an der Münchner Freiheit auf den Bus warten oder hier aussteigen, gibt es auch Slush-Eis. Auf den bislang einzigen 24-Stunden-Kiosk der Stadt ist damit wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit Verlass.

24h-Kiosk Münchner Freiheit im Deubl Glass Cube, Münchner Freiheit 7, 80802 München, Öffnungszeiten: 24 Stunden täglich geöffnet

Café Kiosk am Gärtnerplatz

(Foto: Stephan Rumpf)

Der Café-Kiosk ist an sich kein besonderer Kiosk, es gibt sogar, verteilt über das Stadtgebiet, mehrere Läden mit dem gleichen Namen. Was das kleine Geschäft dann aber doch zu einer guten Adresse für Nachtschwärmer macht: Seine Lage nur einen Steinwurf vom Gärtnerplatz entfernt. Vor allem in den warmen Sommermonaten ist der Kreisel mitten im Glockenbachviertel schließlich ein beliebter Treffpunkt. Da darf, na klar, ein kühles Helles nicht fehlen. Und genau hier kommt dann der Café-Kiosk ins Spiel: Er versorgt all die Durstigen, denen es in den umliegenden Bars auf Dauer zu teuer ist, mit Getränken: Neben mehreren Münchner Bieren (je 2,50 Euro) gibt es etwa auch eine Auswahl an belgischen (je 3,50 Euro). Und: Freitags und samstags bekommt man hier bis 2 Uhr alles für eine gute Nacht.

Café-Kiosk am Gärtnerplatz, Reichenbachstraße 25, 80469 München, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 7 bis 0 Uhr, Freitag 7 bis 2 Uhr, Samstag 8 bis 2 Uhr, Sonntag 8 bis 0 Uhr

Milchhäusl

(Foto: Robert Haas)

Das Milchhäusl ist zwar streng genommen nicht in erster Linie ein Kiosk, sondern Imbiss und Biergarten, weil das Häuschen unweit vom Schwabinger Bach aber vor allem im Sommer eine der Anlaufstellen ist für Durstige, die im Englischen Garten in der Sonne chillen, darf das Milchhäusl in einer Kiosk-Liste nicht fehlen. Hofbräu-Helles kostet hier zwar selbst zum Mitnehmen stattliche 3,80 Euro, dafür muss man aber eben nicht weit laufen. Zudem bekommt man hier eine beachtliche Auswahl an Snacks in Bio-Qualität, zum Beispiel vier Rostbratwürste in der Semmel oder – für Vegetarier – ein Tomate-Mozzarella-Sandwich mit Pesto und Basilikum. Und: Selbst wenn das Milchhäusl vor allem im Sommer stark frequentiert ist, auch in der kalten Jahreszeit kann man sich hier bis 22 Uhr mit Getränken eindecken, dann etwa mit Glühwein.

Milchhäusl, Veterinärstraße 16 (am Englischen Garten, Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr