Runden drehen im Thermalbad: In der Doku "W. - was von der Lüge übrig bleibt" interviewt Regisseur Rolando Colla seinen Protagonisten Bruno Grosjean alias Binjamin Wilkomirski während eines Kuraufenthaltes.

Von Jutta Czeguhn

Wo beginnt die Lüge, und wo hört sie auf? 1995 erschien in der Schweiz das Buch "Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939 - 1948". Der Musiker Binjamin Wilkomirski schilderte darin sein Schicksal - das eines jüdischen Jungen - während der Zeit des Nationalsozialismus, sein Leiden in den Konzentrationslagern Majdanek und Auschwitz. Wilkomirski bekam Literaturpreise, war als Zeitzeuge gefragt. Ein paar Jahre später aber fördern Recherchen zu Tage, dass diese Lebensgeschichte komplett erdichtet ist. Es folgt ein öffentlicher Skandal.

Mehr als 20 Jahre nach dieser Enthüllung machte sich der Schweizer Regisseur Rolando Colla in seiner Dokumentation "W. - Was von der Lüge bleibt" auf die Suche nach der Wahrheit, die nur eine Annäherung sein konnte. Der Film arbeitet mit Archivaufnahmen, mit eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Animationen des Zeichners Thomas Ott, Colla führt viele Gespräche, in Polen, Israel oder in den Vereinigten Staaten. Und es gelingt ihm, Wilkomirski, der als uneheliches Kind namens Bruno Grosjean in Biel auf die Welt kam und in einem Waisenhaus aufwuchs, vor die Kamera zu holen. Allmählich schält sich die Geschichte eines großen Lebenstraumas heraus.

