Film ab in Gauting

Von Bernhard Blöchl

Detailansicht öffnen "Mank" läuft in Gauting an mehreren Tagen. Gary Oldman war für seine Rolle als Drehbuchautor Herman Mankiewicz für einen Oscar nominiert. (Foto: Nikolai Loveikis/Netflix/AP)

Seit mehr als einem halben Jahr sind die Kinos geschlossen, nun dürfen sie wieder öffnen. Theoretisch. Voraussetzung ist, dass der Inzidenzwert im jeweiligen Landkreis stabil unter 100 bleibt. Doch selbst wenn das der Fall ist, wie derzeit etwa in München, bedeutet das nicht automatisch, dass Kinobetreiber sofort aufsperren. Viele fordern bundesweit einheitliche Regelungen; zudem gibt es wohl bis Mitte Juni keine aktuellen Filme, denn auch das Verleihsystem kann nicht auf Knopfdruck hochgefahren werden.

Während Münchner Lichtspielhäuser wie zum Beispiel das Neue Maxim oder die City-Kinos zurückhaltend reagieren ("Theater und Kino brauchen längerfristige Perspektiven, die nicht an Inzidenzen gekoppelt sind, sondern auf eine dauerhafte Öffnung hinzielen"), gehen einige wenige Kollegen in Bayern in die Offensive.

Matthias Helwig von den Breitwand-Kinos sperrt zumindest eines seiner Häuser wieder auf, das Kino in Gauting, und zwar bereits am 13. Mai. Zunächst jeweils donnerstags bis sonntags (an Pfingsten auch Pfingstmontag) stehen Klassiker auf dem Programm (Ferien auf Saltkrokan), außerdem Wiederholungen aus dem jüngsten Fünf-Seen-Filmfestival (Vor mir der Süden von Pepe Danquart) sowie Previews und Sondervorführungen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Diese haben es in sich, waren doch Filme wie der zweifache Oscar-Gewinner Mank von David Fincher oder der Western Neues aus der Welt mit Tom Hanks und Helena Zengel hierzulande noch nicht auf der Leinwand zu sehen. Voraussetzung zum Kinobesuch mit Maske (FFP2) ist eine Impfung oder ein negativer Corona-Test.

Kino Breitwand Gauting, Spielbetrieb von Do., 13. Mai, an, Bahnhofplatz 2, www.breitwand.com, Telefon 089/89501000; Spielbetrieb u.a. auch im Manhattan Deluxe Erlangen und im Autokino Aschheim