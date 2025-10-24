Das gab es schon seit Jahren nicht mehr: Mit „Die Schule der magischen Tiere 4“, „Amrum“ und „Das Kanu des Manitu“ lagen zuletzt drei deutsche Filme auf den ersten drei Plätzen der Kinocharts. Diese nationale Erfolgswelle könnte noch ein Weilchen anhalten: Denn in den kommenden Tagen starten noch mehr Erfolg versprechende Filme aus Deutschland.

Den Anfang macht am 30. Oktober Pumuckl und das große Missverständnis, der gerade erst bei seiner Premiere im Mathäser für große Freude sorgte. Im Film von Marcus H. Rosenmüller treibt der Kobold unter anderem sein Unwesen in der Bayerischen Staatsoper, am 26. Oktober ist er in zahlreichen Previews zu sehen, in München etwa im Cincinnati, Cadillac, Rex, Maxim, Leopold oder Arri.

Kino : Ein Kobold spendet Trost Die wenigsten Dinge, die mal schön waren, dürfen schön bleiben. Beim Münchner Phänomen Pumuckl gelingt das aber – jetzt sogar mit einem neuen Kinofilm. Ein Werkstattbesuch. SZ Plus Von Johanna Adorján ...

Ebenfalls vor ein paar Tagen hatte No Hit Wonder Premiere; darin spielt Florian David Fitz einen ehemaligen Popstar, der Menschen mithilfe von Chorgesang glücklicher machen soll. Ob das klappt, kann das Publikum von 30. Oktober an herausfinden: Dann kommt die musikalische Tragikomödie in die Kinos. Am selben Tag startet auch die deutsch-schweizerische Literaturverfilmung Stiller, nach dem Roman von Max Frisch. Albrecht Schuch spielt einen Mann, der vorgibt, ein anderer zu sein. Paula Beer ist in der Rolle seiner vermeintlichen Gattin zu sehen. Regisseur Stefan Haupt stellt den Film am 28. Oktober im City-Kino vor.

Dann passiert das Leben: So lautet der Titel des neuen Films von Neele Leana Vollmar, sie erzählt von einem lang verheirateten Paar (Anke Engelke und Ulrich Tukur) und ihren Krisen. Kinostart ist am 6. November, am 28. Oktober findet im Rio Filmpalast die München-Premiere statt. Eine Woche später hat sich auch im Arena Kino Regiebesuch angesagt: Mehmet Akif Büyükatalay stellt am 4. November seinen Thriller Hysteria vor. Darin wird eine Praktikantin (Devrim Lingnau) bei Filmdreharbeiten in ein gefährliches Spiel aus Anschuldigungen und Geheimnissen hineingezogen.

Mario Steigerwald in Fiona Rachel Fischers Dokumentarfilm „Marios Destino“. (Foto: Marios Destino)

Auch im Hinblick auf Dokumentarfilme ist viel geboten: Sylvain Cruiziat präsentiert am 26. Oktober im City-Kino bei einer Matinee um 11 Uhr den beim Dok-Fest uraufgeführten Film Ping Pong Paradise. Darin stellt der Chef eines Tischtennis-Vereins aus Neu-Ulm ein internationales Team zusammen. Am selben Tag (zur selben Zeit) findet im Maxim Kino die Premiere von Marios Destino statt: In Fiona Rachel Fischers Dokumentarfilm geht es um den Münchner Künstler Mario Steigerwald, um sein künstlerisches Werk und seine Vergangenheit in Uruguay.

Nach Afghanistan geht es in Najiba Nooris Film Writing Hawa: Es ist das Porträt von drei Generationen afghanischer Frauen – eine von ihnen ist die Filmemacherin selbst, die nach der Rückkehr der Taliban mit ihrer Familie nach Frankreich floh. Der Dokumentarfilm wird am 29. Oktober im Monopol Kino gezeigt, im Anschluss gibt es ein Gespräch mit der Gründerin und der Vorsitzenden des Vereins „Afghanische Frauen in München“.

Im Filmmuseum hat gerade die Reihe „Filme der Perestrojka“ begonnen: Bis Januar 2026 werden jeden Mittwoch sowjetische Filme aus den Achtzigerjahren gezeigt, unter anderem das preisgekrönte Drama Monanieba (Die Reue) über eine georgische Stadt, ihren toten Bürgermeister und dessen Vergehen (am 29. Oktober). In Kak molody my byli (Wie jung wir waren) wird die Geschichte eines ukrainischen Paars erzählt, das sich seit seiner Kindheit kennt und in einer Krise zueinanderfindet (5. November).