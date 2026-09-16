Es gibt verschiedene Methoden, eine Premiere zu feiern; bei der Aufführung des Kinofilms „Corpus Delicti“ in München gibt es sogar noch ein paar mehr als sonst. Das mag am Film selbst liegen, an seiner Thematik und der vielschichtigen Geschichte, das hat aber auch etwas mit den Beteiligten vor und hinter der Kamera zu tun. An einem spätsommerlich warmen Septembertag sind sie in den Mathäser Filmpalast am Stachus gekommen. Am roten Teppich erledigen sie Aufgaben, die man bei solchen Anlässen eben zu erledigen hat. Doch etwas ist anders an diesem Abend: Er läuft sehr kultiviert und kontrolliert ab, es wird nicht gebrüllt oder geschubst. Also völlig anders als bei anderen Filmpremieren. Selbst die Gäste verhalten sich unauffällig, die Vorstellung kann pünktlich beginnen. Warum?