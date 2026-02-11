Irgendwo im Bundesstaat New York, irgendwann in den 1990er Jahren treffen sich zwei Männer in einer öffentlichen Toilette. Genauer gesagt sind es ihre Blicke, die sich im Spiegel kreuzen. Sie nicken sich kurz zu, offensichtlich suchen beide dasselbe. Einer von ihnen spielt aber falsch: Lucas (Tom Blyth) ist ein Polizist in „Plainclothes“, also in Zivilkleidung. Er hat bei diesem sanitären Stelldichein die Rolle des Lockvogels inne, er soll schwule Männer anlocken und von seinen Kollegen verhaften lassen. Wer die Hosen fallen lässt, wird verhaftet.

„Plainclothes“ lautet auch der Titel dieses Spielfilms, die Episode auf dem Klo ist erst der Anfang. Denn hier wird eine Coming-Out-Story in einem homophoben Umfeld erzählt: Der aus einer konservativen Polizistenfamilie stammende Lucas ist bei seinen Undercover-Einsätzen nicht so souverän, wie er es vielleicht gerne wäre. Als ihm der etwas ältere Andrew (Russell Tovey) begegnet, folgt er ihm verbotenerweise in die Klokabine und verhindert anschließend seine Verhaftung. Nicht unbedingt der beste Start für eine Romanze, die beiden treffen sich aber wieder. Einfacher wird es nicht, denn auch Andrew hat ein Geheimnis.

Was läuft in den Münchner Kinos? : Filmtipps zum Valentinstag Die Münchner Kinos bereiten sich auf den Valentinstag vor. Die Filmauswahl ist groß, darüber hinaus finden im Februar auch Regiegespräche und Filmabende für Outdoor-Fans statt. Von Josef Grübl ...

„Plainclothes“ ist das Regiedebüt des Amerikaners Carmen Emmi; ein Independent-Film, der hierzulande nur wenige Male im Kino gezeigt wird. In München läuft er im City-Kino in der seit Jahren etablierten Reihe „Mongay“. Dort stehen in den kommenden Wochen Dramen wie „Weekend“ von Andrew Haigh oder der neue SM-Liebesfilm „Pillion“ mit Alexander Skarsgård auf dem Spielplan. Darüber hinaus gibt es noch die „Queer Film Nacht“ im Arena Kino oder das „Queer Cinema“ im Mathäser. Und beim Queer Film Festival München (QFFM) werden im Herbst eine Woche lang Filme mit LGBTQ-Thematik gezeigt.

Plainclothes, USA/GB 2025, Regie und Drehbuch: Carmen Emmi, Montag, 16. Februar, 21.15 Uhr, City-Kino, Sonnenstraße 12a