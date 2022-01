"Was soll die Königin der Nacht tragen? Für die große Leinwand muss das Ganze noch ein bisschen spektakulärer aussehen": Esther Amusers jüngstes Filmprojekt heißt "The Magic Flute", eine Variation von Mozarts "Zauberflöte".

Von Josef Grübl, München

Es gibt die verschiedensten Gründe, warum Menschen Filme schauen. Nicht alle haben mit den erzählten Geschichten zu tun. Die einen sehen wegen der Schauspieler oder Schauplätze zu, andere wegen der Action, den Effekten - oder weil sie wissen wollen, welche Kleider die Hauptdarstellerin trägt. Und hier kommt Esther Amuser ins Spiel: Die Münchner Kostümbildnerin ist für die textile Vollausstattung der Schauspieler und Statisten zuständig. Gemeinsam mit Regisseuren, Szenenbildnerinnen, Kamera- und Lichtmenschen arbeitet sie am Look des Films. Das ist ein schier endloser Abstimmungsprozess, der bei Farbkonzepten beginnt und bei Texturen, Materialien und Schnitten längst nicht aufhört. Film ist eben Teamwork, mit den passenden Kleidungsstücken trägt das Kostümbild wesentlich zum Gesamtbild bei, zudem hilft es den Darstellern beim Einfinden in ihre Rollen. "Es stört mich nicht, wenn die Kostüme nicht weiter auffallen", erzählt die Mittfünfzigerin bei einem Spaziergang in Schwabing. "Entscheidend ist, dass die Einheit stimmt."

Esther Amuser ist gebürtige Münchnerin, sie wuchs in Schwabing auf und lebt auch hier, nach der Schule machte sie eine Schneiderlehre. "Ich wollte immer etwas Handwerkliches lernen", sagt sie. Bereits als Jugendliche saß sie oft an der Nähmaschine. "Damals habe ich viel für mich selbst genäht", erzählt sie, "einfach weil es für junge Leute noch nicht so viele Läden mit günstiger Mode gab." Oft sei sie nachmittags durch die Boutiquen in der Hohenzollern- oder Kurfürstenstraße gestreift und habe sich inspirieren lassen, zu Hause habe sie dann die unerschwingliche Kleidung nachgeschneidert - und abends beim Weggehen ausgeführt. In einem der schillerndsten dieser Läden arbeitete sie später: Bei "Lord John & Lady Jane" schaute in den Achtzigerjahren der internationale Jetset vorbei, Namen wie Freddie Mercury, Rod Stewart oder Bianca Jagger standen auf der Kundenliste. Dort lernte sie auch ihren Lebensgefährten kennen, Reinhard Kufer war einer der Geschäftsführer, seit vielen Jahren ist er der Mann an ihrer Seite.

Detailansicht öffnen Von Schwabing nach Brüssel, London und wieder zurück: Esther Amuser schneidert schon ihr ganzes Leben. (Foto: Catherina Hess)

Nach der Lehre ging sie mit einer Freundin ans Opernhaus in Brüssel, dort war zu jener Zeit der legendäre Impresario Gerard Mortier Intendant, dort standen Weltstars wie Rudolf Nurejew auf der Bühne. Für die junge Münchnerin ging es aber bald weiter nach London, wo sie 1990 als Schneiderin an Franco Zeffirellis "Hamlet"-Verfilmung mitarbeitete, Mel Gibson und Glenn Close spielten die Hauptrollen. "Das war mein erster Film, das war alles sehr aufregend", erinnert sie sich. Es folgten große Kinohits wie "Interview mit einem Vampir" mit Brad Pitt und Tom Cruise oder "Little Buddha" mit Keanu Reeves. Das war vermutlich noch aufregender, trotzdem zog es Amuser zurück nach München.

Sie wollte nicht nur Filmkostüme ausbessern, anpassen oder umnähen, daher arbeitete sie bald als Textil- und Modedesignerin bei den Münchner Labels MCM und Lily Farouche. Auch im Theater war sie tätig, als Kostümschneiderin an den Kammerspielen oder im Gärtnerplatztheater, bei den Bayreuther und Salzburger Festspielen. "Eigentlich habe ich immer gearbeitet, längere Pausen gab es nie", sagt sie und legt ihren Schal ab. Mittlerweile ist man an einem Café in der Belgradstraße angekommen, direkt vor der Tür sind noch Plätze frei. Die Textilexpertin trägt an diesem Wintertag ein aufeinander abgestimmtes Outfit mit dunkler Caban-Jacke, grauem Rock und edlen Sneakers, die Kälte scheint ihr nichts auszumachen. Sie interessiere sich sehr für Mode, sagt sie, jeden Trend mitmachen möchte sie aber nicht.

Anfang der Nullerjahre kehrte sie zurück zum Film, dieses Mal als Kostümbildassistentin für deutsche Kino- und Fernsehfilmproduktionen wie "Herr Bello" oder "Stauffenberg". Regisseure wie Jo Baier, Kai Wessel oder Gregor Schnitzler schätzen ihre Arbeit, sie haben schon öfter miteinander gearbeitet. "In diesem Beruf geht es viel um Vertrauen", sagt sie, "da hilft es, wenn man sich besser kennt." Margarethe von Trotta vertraute ihr im Jahr 2008: Beim Dreh ihres Kinofilms "Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen" war Amuser erstmals keine Assistentin mehr, sondern eigenständig für das Kostümbild verantwortlich, zusammen mit einer Kollegin. Von Trotta war es auch, die sie einem Regiekollegen weiterempfahl: Edgar Reitz engagierte sie als Kostümbildnerin für sein 2013 erschienenes Kino-Epos "Die andere Heimat".

Bei einem Telefonat erklärt der berühmte Regisseur, warum er Esther Amuser diesen Job anvertraute: "Sie hat ein sehr praktisch handwerkliches Verständnis von ihrem Beruf, das fand ich vertrauenserweckend." Reitz sieht sich selbst als Filmhandwerker, das wiederholt er in Interviews immer wieder. In diesem Film erzählte er von armen Bauern und Arbeitern im Hunsrück des Jahres 1840. "Die Menschen waren Selbstversorger", erklärt Reitz, "sie haben Flachs angebaut und daraus mühsam Fäden gesponnen und zu Stoffen gewebt. Ihre Kleidung musste ein Leben lang halten." So etwas könne man nicht einfach nachschneidern, deshalb sei seine Kostümbildnerin monatelang durch die Hunsrückdörfer gezogen und habe originale Stoffe und Kleidungsstücke gesucht, die auf den Speichern von alten Bauernhäusern lagen. Die Darsteller hätten die Kostüme wochenlang eingetragen, bis sie sich wie eine zweite Haut anfühlten, sogar historische Unterwäsche gab es für sie. Man habe die Kittel, Schürzen und Hosen auch so gewaschen wie im 19. Jahrhundert.

Es ist der bislang wohl wichtigste Film in Esther Amusers Karriere, sie erhielt dafür eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis, spätestens seitdem gilt sie als Expertin für historische Stoffe. Die Kostüme für "Luis Trenker - Der schmale Grat der Wahrheit" stammen ebenso von ihr wie die für "Tannbach" oder "Lotte am Bauhaus". Sie arbeitet auch für zeitgenössische Filme, für einen "Tatort" oder einen "Polizeiruf 110" etwa, erst vor Kurzem lief der Kinder-Kinohit "Die Schule der magischen Tiere" an.

Detailansicht öffnen "Die Zauberflöte" begleitet Esther Amuser durch ihr Berufsleben. Zuletzt schneiderte sie die Kostüme für den kommenden Kinofilm "The Magic Flute" (im Bild: Stefi Celma und Iwan Rheon). (Foto: Luis Zeno Kuhn/Tobis Film)

Die Münchnerin lässt Kleider und Anzüge anfertigen und durchforstet Archive, zudem hat sie einen eigenen kleinen Kostümfundus. Das meiste davon lagere bei einer Verwandten auf dem Land, in ihrer Stadtwohnung sei einfach nicht so viel Platz. "Wenn ich auf Flohmärkten interessante Stücke sehe, nehme ich sie mit", erzählt sie, "selbst wenn ich noch nicht weiß, wann und wo ich sie gebrauchen kann." Originale Teile aus den Achtziger- oder Neunzigerjahren bekomme man gar nicht mehr so einfach, aufgrund des Vintage- und Second-Hand-Trends sei der Markt ziemlich leergefegt. Wenn es historisch noch weiter zurückgeht, stößt die Kostümbildnerin oft an natürliche Grenzen: Die Menschen waren früher kleiner und schmächtiger als heute. Bei "Die andere Heimat" sei das oft so gewesen, dass sie zwar originale Hemden gefunden habe, die dann aber niemandem passten. Der Mensch des 21. Jahrhunderts unterscheidet sich eben auch körperlich von dem des 19. Jahrhunderts.

Etwas größer und üppiger sind die Kostüme für ihr nächstes Projekt: "The Magic Flute" soll ein Musik- und Fantasyfilm nach Mozarts berühmter Oper werden, einer der Produzenten ist Roland Emmerich. Gedreht wurde bereits, in Bayern, Salzburg und auf den Kanarischen Inseln, Kinostart ist im Dezember 2022. Für Esther Amuser ist es eine Art Déjà-vu, "Die Zauberflöte" begleitet sie durch ihr Berufsleben, unter anderem gestaltete sie die Kostüme für eine Inszenierung am Gärtnerplatztheater.

Und immer wieder stellte sie sich die Frage: Wie viele Federn verträgt der Papageno? Was soll die Königin der Nacht tragen? Für die große Leinwand muss das Ganze noch ein bisschen spektakulärer aussehen, vertraut und trotzdem neu: "Das hat mir einige schlaflose Nächte bereitet", gibt die Kostümbildnerin auf dem Nachhauseweg zu. Denn in diesem Fall kann es durchaus sein, dass die Menschen extra wegen ihrer Kreationen ins Kino gehen.