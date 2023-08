Das Kino am Sendlingertor - zeigt natürlich auch "Rehragout-Rendezvous".

Über einen schimpfenden Eisi Gulp, rettendes Rehragout - und Begegnungen, die sich so an keinem anderen Ort abspielen können.

Kolumne von Christian Mayer

Stehen vier Männer im Mathäser Filmpalast hochkonzentriert in einer Reihe, als plötzlich der Herr ganz links zu schimpfen anfängt, es ist eine interessante Art der Entladung. Der Bildschirm, auf den kurz vor der Vorführung alle starren, ist lächerlich klein und direkt in den WC-Kasten eingepasst. Kein großes Kino, nur eine Endlosschleife mit Cola-Werbung. "Das braucht doch kein Mensch, wer kommt denn auf so eine blöde Idee, scheiß Kapitalismus", ruft der Mann ungehalten.