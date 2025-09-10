Um ihre eigene Stimme zu finden, braucht sie eine Stimmgabel: Die zwölfjährige Karla (Elise Krieps) ist keine Musikerin, sondern ein Mädchen, das sich gegen ihre eigene Familie wehrt. Genauer gesagt ist es ihr Vater, den sie des jahrelangen Missbrauchs bezichtigt. Da ihr niemand helfen will, hilft sie sich schließlich selbst: Karla geht allein zur Polizei und erstattet Anzeige, ihre Rechte hat sie in einem Gesetzestext in der Bibliothek nachgelesen.

So landet sie bei einem Richter (Rainer Bock), der dem Mädchen zuhört und sie fortan unterstützen wird. Er ist es auch, der auf die Idee mit der Stimmgabel kommt: „Das wird unser Geheimzeichen“, sagt der Richter und drückt ihr die metallene Gabel in die Hand. Immer wenn sie etwas nicht aussprechen könne, solle sie sie anschlagen. „Dann bedeutet das: unzüchtige Handlung.“ Man wird dieses Pling noch häufig hören, auch vor Gericht.

Das Kinodrama „Karla“ spielt im München des Jahres 1962, es basiert auf der wahren Geschichte eines ihr sehr nahestehenden Familienmitglieds, verriet die Drehbuchautorin Yvonne Görlach im Juli beim Münchner Filmfest. Dort hatte das Spielfilmdebüt von Christina Tournatzés seine Weltpremiere, dort wurde es gleich zweifach mit dem „Förderpreis Neues Deutsches Kino“ ausgezeichnet, für die beste Regie und das beste Drehbuch.

„Karla“ verleiht seiner Titelheldin eine Stimme, der Film ist ruhig und überhaupt nicht reißerisch oder gar sensationslüstern erzählt. Bundesweit in den Kinos startet der Film Anfang Oktober, vorher ist er noch beim Fünf-Seen-Filmfestival (in Starnberg, Gauting und Weßling) und in München zu sehen: Christina Tournatzés und ihr Hauptdarsteller Rainer Bock kommen am 16. September in den Rio Filmpalast. Nach der Vorführung soll es ein Filmgespräch geben.

Karla, D 2025, Regie: Christina Tournatzés, Dienstag, 16. September, 20 Uhr, Rio Filmpalast, Rosenheimer Straße 46