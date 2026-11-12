Der Kärntner Martin Hanebeck sitzt im dunklen Kinosaal und weint. Es ist sein Heimspiel, hier in München , im Cinemaxx am Isartor. Bis vor einer halben Stunde lief hier sein erster Kinofilm, die Dokumentation „Durch Liebe zum Titel“ über die deutschen Hockey-Weltmeister. Draußen im Foyer stehen Freunde und Bekannte des Regisseurs, der Protagonisten und weitere Interessierte beisammen. Warum ringt ein Regisseur bei seinem Münchner Leinwand-Debüt so sehr mit den Tränen?

Die Suche nach der Antwort beginnt gut eine Stunde vor Filmstart, zehn Meter hinter der gläsernen Eingangstür. Die Kinder und Jugendlichen des Nachwuchses vom TuS Obermenzing, ESV München und dem Münchner Sportclub fluten den Kassenbereich. Zweifach-Weltmeistertrainer André Henning kommt herein – kurz darauf Nationalspieler Benedikt Schwarzhaupt. Ob auf Trikots, selbst gemalten Bildern oder eigens mitgebrachten Hockeyschlägern: Jeder möchte eine Unterschrift. Auch die zwölfjährige Isi vom TuS Obermenzing, die seit acht Jahren Hockey spielt, bekommt eines der begehrten Autogramme auf ihren Schläger und ist einfach nur „froh“.

Mittendrin steht Filmemacher Hanebeck, von dem zwar kein Kind ein Foto oder Autogramm will, der vom Trubel aber trotzdem etwas überrumpelt wirkt. Während Spieler und Trainer große Kulissen gewohnt sind, ist das für ihn Neuland: 160 Zuschauer hier in München, bei der Premiere in Hamburg waren es sogar fast 1000. „Ich habe überhaupt keine Lust, im Mittelpunkt zu stehen“, sagt er.

Erst im Kino Zwei zeigt sich, was Hanebeck gelungen ist. Obwohl jeder weiß, dass Deutschland am Ende Weltmeister wird, lässt der Film die Zuschauer 67 Minuten lang nicht los. Mal wird über eine Pointe gelacht, etwa als der Vater eines Torschützen ausgerechnet beim Tor seines Sohnes Bier holen geht, dann herrscht wieder gebannte Stille.

Unter tosendem Applaus begeben sich Henning, Schwarzhaupt, Hanebeck und Mannschafts-Physio Gunnar Maurer die Treppen des Saals hinunter. Jeder darf ein paar Worte über diesen Abend sagen, doch der ergriffene Hanebeck muss immer wieder neu ansetzen. In knappen Sätzen bedankt er sich bei allen Beteiligten. Später erzählt er, dass er nie gedacht hätte, jemals einen Kinofilm zu drehen. Er mache doch eigentlich nur Videos.

Der Andrang im Cinemaxx ist groß: Viele wollen ein Autogramm von Hockeyspieler Benedikt Schwarzhaupt. Foto: Robert Haas

In der anschließenden Fragerunde prasseln vor allem auf Schwarzhaupt Fragen ein. Auf „Was ist das Peinlichste, das dir je passiert ist?“ gesteht der Weltmeister lachend, dass er vor lauter Nervosität bei einem seiner ersten Länderspiele vergessen habe, eine Unterhose einzupacken. Glücklicherweise habe ein Betreuer aushelfen können.

Dass dieser Film überhaupt entstehen konnte, grenzt an ein kleines Wunder. Weltmeister-Trainer Henning sagt: „Erst mal war ich persönlich massiv dagegen.“ Denn: Die Kabine sei heilig und die Besprechungsräume intim. Schon drei Minuten Gespräch mit Hanebeck aber hätten ihn überzeugt, den Filmdreh doch zuzulassen – und irgendwann habe er die Kamera schlicht vergessen.

Genau diese ungefilterte Nähe zur Mannschaft hat Hanebeck eingefangen. Doch jetzt, zwischen all den begeisterten Kindern, Eltern, Freunden und Bekannten in seiner Wahlheimat München, trifft ihn sein eigenes Werk scheinbar unvorbereitet. Nach der Vorstellung sagt Hanebeck: „Ich glaube, ich habe den Film heute zum ersten Mal gesehen.“ Und genau deshalb kullern ausgerechnet an diesem Ort die Tränen des Stolzes und der Freude.