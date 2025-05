Natürlich kann man auch einfach ins Kino gehen, sich an der Kasse spontan für einen Film entscheiden und die nächsten zwei Stunden in Bilderwelten abtauchen. Macht nur kaum jemand mehr. Heute bereiten sich die Leute vor, sie wissen schon vorher, was sie erwartet.

Wer etwa Tom Cruise in Mission: Impossible – The Final Reckoning beim Abspringen aus Flugzeugen zuschauen und dabei sämtliche Referenzen verstehen will, schaut sich die vorherigen sieben „Mission: Impossible“-Filme an. Auch Fans von Wes Anderson wissen Bescheid: Der Phönizische Meisterstreich (ab 29. Mai im Kino) steht zwar für sich, möchte aber genau eingeordnet werden in die bonbonbunten Puppenhaus-Welten des Regisseurs.

Klassikfreunde studieren zur Einstimmung auf Il Barbiere di Siviglia Opernführer oder das Libretto: Am 31. Mai gibt es im Arri, Gloria, Mathäser oder Kino Solln eine Live-Übertragung der Rossini-Oper aus der New Yorker Met. Gleich drei Tage lang, vom 29. bis 31. Mai, finden die Fassbindertage statt: Mit Vorträgen, Theater und Filmvorstellungen soll an das früh verstorbene Regiegenie Rainer Werner Fassbinder erinnert werden, der Ende Mai 80 Jahre alt geworden wäre. Am 30. Mai stellt Margarethe von Trotta in der HFF die Literaturverfilmung Baal aus dem Jahr 1970 vor – mit Fassbinder in der Titelrolle.

Einen visuellen Brückenschlag verspricht eine neue Reihe im Filmmuseum: Unter dem Titel „Zwischen Film und Fotografie“ stellen Medienkünstler ihre Arbeiten vor und zeigen im Anschluss einen Spiel- oder Dokumentarfilm, der sie inspiriert hat. Los geht es am 28. Mai mit dem Münchner Künstlerduo M+M, sie zeigen Mike Figgis' Splitscreen-Film Timecode aus dem Jahr 2000.

In den Tagen und Wochen darauf sind Anna McCarthy, Benjamin Heisenberg oder Julian Rosefeldt zu Gast, sie präsentieren Filmklassiker wie Formans Die Liebe einer Blondine oder Antonionis La notte – Die Nacht. Auch sonst ist im Filmmuseum viel geboten: Am 30. Mai startet die Reihe „Iranische Klassiker“, mit Filmen von Sohrab Shahid Saless, Dariush Mehrjui oder Abbas Kiarostami. Und am 5. Juni ist bei Underdox Halbzeit die Filmemacherin Elfi Mikesch zu Gast.

„Lola rennt“ zurück ins Kino. Mit Tom Tykwers Hit aus den Neunzigerjahren hatte Franka Potente ihren Durchbruch. (Foto: X-Verleih/picture alliance/dpa)

Am 3. Juni kommt Tom Tykwers Neunzigerjahre-Hit Lola rennt zurück ins Kino, im Rahmen der Reihe „Best of Cinema“ ist der Film unter anderem im Monopol oder Mathäser zu sehen. Ebenfalls am 3. Juni stellen der Regisseur Anatol Schuster und sein Hauptdarsteller Anton von Lucke im Arena Kino ihren Film Chaos und Stille vor: Darin verlässt eine Frau ihre Wohnung und zieht aufs Dach, den Lärm und den Stress der Stadt lässt sie zurück. Am 31. Mai ist die Dokumentarfilmerin Liz Wieskerstrauch zu Gast im Neuen Rottmann Kino, nach der Vorstellung ihres Films Blinder Fleck (über Kindesmissbrauch) stellt sie sich den Fragen des Publikums.

Auch im Monopol Kino haben sich Gäste angekündigt: Am 28. Mai stellt die Dokumentarfilmerin Jennifer Mallmann Moria Six (über europäische Flüchtlingspolitik) vor, am 4. Juni wird Elke Sasses Dokumentarfilm The Pickers gezeigt, der von Menschen erzählt, die das ganze Jahr über unser Obst und Gemüse ernten. Im Anschluss findet ein Publikumsgespräch statt, unter anderem mit Mitgliedern des Foodhubs Schwabing.