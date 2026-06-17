Warum erzählt Sophie Passmann ihrem Publikum auf einer dunklen Bühne mit spärlichen Requisiten von furchtbaren Shopping-Erfahrungen als dicke Teenagerin im H&M und warum gibt Sophie Passmann Anekdote über Anekdote von unsensiblen Kommentaren ehemaliger Partner über ihr Äußeres zum Besten?

Passmann ist dafür bekannt, dass sie gerne mal aneckt und „zu viel“ Raum einnimmt. Sie schreibt Bücher über schreckliche Dating-Erfahrungen mit Männern und gibt zu, dass sie als 20-Jährige gerne öfter sexuell belästigt worden wäre. Kein Wunder also, dass es dieser vermeintlichen Pseudo-Feministin nicht reicht, ihr Buch „Pick me Girls“ als Sprechtheater im Berliner Ensemble zu adaptieren, nein, jetzt muss daraus auch noch ein Kinofilm werden.

Gott sei Dank! Das Theaterstück war bis zu seiner Dernière immer restlos ausverkauft – deshalb wurden die Vorstellungen vergangenen Dezember im Berliner Ensemble aufgezeichnet. Mit wenigen Schnitten und in voller Länge fühlt sich der Film an, als würde man direkt im Theater sitzen – nur mit mehr Kameraperspektiven und ein wenig Musik.

Gewitzt und radikal ehrlich erzählt Passmann von ihrer Essstörung, internalisierter Misogynie, und dass als Erwachsene nicht automatisch alles besser und leichter wird.

Für all die Dinge, die die Männer im Leben der Sophie Passmann jemals falsch gemacht haben, braucht es scheinbar eine eigene Liste. Foto: Studio Sixteen

Anders, besser, unkomplizierter zu sein als andere Frauen, das macht den Social-Media-Begriff „Pick me Girls“ aus. Frauen, die alles in Kauf nehmen, auch andere Frauen herunterzumachen, um anderen Männern zu gefallen. Frauen, die sich „für so ein besonderes Pflänzchen in Gottes Garten halten“, dass sie selbst einen frauenhassenden Mann emotional erreichen und heilen könnten.

„Pick me Girls“ ist nicht nur eine Aneinanderreihung von Dingen, die Männer im Leben der Sophie Passmann falsch gemacht haben. Es sind Gedanken, die sich viele Frauen nicht einmal trauen zu denken, geschweige denn laut auszusprechen. Aber nicht Sophie Passmann. „Ich habe aufgehört, mich dafür zu schämen, dass ich den Verstand verliere, beim Versuch eine Frau zu sein.“

„Pick me Girls“ ist wie eine Wärmflasche auf dem Bauch am zweiten Tag der Menstruation. Es tut immer noch echt weh, aber alles ist ein wenig wärmer.

„Pick me Girls“, Theaterstück am Berliner Ensemble als exklusive Kinoaufzeichnung, Regie: Christina Tscharyiski, ab Mittwoch, 24. Juni, in ausgewählten Münchner Kinos, tutto.passi.de