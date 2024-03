Kolumne von Josef Grübl

Früher war natürlich alles besser, sogar die Zukunft, das wusste schon Karl Valentin. In Bezug auf Kinokultur könnte er sogar recht gehabt haben: Die goldenen Jahre, als es in München mehr Lichtspieltheater als leer stehende Läden gab, sind wohl endgültig vorbei. Die Zeiten, in denen Kinobetreiber ein ähnlich begehrter Job war wie Wiesn-Wirt, ebenso. Im Jahr 2001 gingen noch 177 Millionen Menschen in Deutschland ins Kino, im vergangenen Jahr waren es gerade einmal 96 Millionen. Das Mediennutzungsverhalten hat sich geändert - und damit auch die Münchner Kinolandschaft: In den vergangenen zwei Jahrzehnten mussten Traditionshäuser wie das Gabriel, Tivoli, Filmcasino, Eldorado oder Atlantis schließen, einige von ihnen nach mehr als 100 Jahren.