Es soll ja Leute geben, die zwar eifrig Filmfestivals besuchen – dort aber keinen einzigen Film sehen. So etwas kennt man von wichtigen (oder sich wichtig nehmenden) Filmmenschen bei der Berlinale oder beim Filmfest München . So etwas kann einem aber auch beim Queer Film Festival München (QFFM) passieren. Am Programm liegt das sicher nicht, das ist auch bei der zehnten Ausgabe dieses Festivals erlesen: Doch neben Filmen abseits des heteronormativen Kinos stehen viele attraktive Zusatzveranstaltungen auf dem Plan.

So wird es in der Glockenbachwerkstatt ein Jury-Panel über die Macht des queeren Films geben, einen Drag Brunch im Wirtshaus Fesch, eine Lesung über die Bedeutung queerer künstlerischer Stimmen im Habibi Kiosk, einen Workshop über queerfeindliche Diskriminierung im Sub oder die Festival-Party im Palais Club. Sogar eine „Date Night“ wurde organisiert: Wer sich vorab registriert und einen Fragebogen ausfüllt, bekommt bei der Vorstellung des Kurzfilmprogramms am 18. Oktober im Neuen Maxim eine Begleitperson zugeordnet.

Filmfestivals sind eben Orte der Begegnung, so auch am Eröffnungsabend (mit Empfang) im Schauspielhaus der Kammerspiele: Dort wird am 17. Oktober der in Cannes bejubelte Coming-of-Age-Film „La petite dernière“ aufgeführt. Darin entdeckt eine junge Muslima aus Paris ihre Homosexualität, mit weitreichenden Folgen. Das QFFM ist in mehreren Münchner Kinos zu Gast; gespannt sein darf man auf die französische Literaturverfilmung „Love me tender“ (mit Vicky Krieps als lesbische Mutter), den auf der Berlinale gezeigten Spielfilm „Queer Panorama“ (über schwules Dating in Hongkong) oder das britische Frauendrama „Dreamers“. Und mit „The Chronology of Water“ steht das Regiedebüt des Hollywoodstars Kristen Stewart auf dem Spielplan.

Queer Film Festival München (QFFM), Freitag, 17., bis Samstag, 25. Oktober, u.a. im City, Arena, Theatiner, Maxim

Afrika jenseits von Klischees

Singen, tanzen, lieben: Das marokkanisch-französische Drama „Everybody Loves Touda“ eröffnet die Afrikanischen Filmtage. (Foto: Les Films du Nouveau Monde, Ali‘n Production)

Sie will über Emanzipation und Widerstand singen, erlebt aber nur Widerstand gegen sich selbst: Die Sängerin und alleinerziehende Mutter Touda steht im Mittelpunkt des marokkanisch-französischen Spielfilms „Everybody Loves Touda“, der am 18. Oktober die Afrikanischen Filmtage eröffnet. Der Titel ist eher Wunschtraum: Touda wird in ihrem Heimatort nicht geliebt, erfährt sogar Gewalt. Doch sie gibt nicht auf und zieht aus der marokkanischen Provinz in die Millionenmetropole Casablanca. Dort will sie singen und ihrem gehörlosen Sohn ein besseres Leben ermöglichen.

Das Festival zeigt bereits zum 15. Mal Filme aus Afrika, die sich gängigen Klischees und medialen Stereotypen widersetzen. Dieses Jahr werden an einem Wochenende fünf Filme aus Algerien, Marokko und Burkina Faso aufgeführt. Mit dem Dokumentarfilm „Omi Nobu“ (über einen alten Fischer) und dem bereits auf zahlreichen internationalen Festivals gezeigten Drama „Hanami“ über das Schicksal eines von seiner Mutter getrennten Mädchens haben es gleich zwei Filme aus dem afrikanischen Inselstaat Kap Verde auf den Spielplan geschafft. Am Eröffnungsabend darf man sich zudem auf Live-Musik von Kokonelle und DJ Ropa freuen.

Afrikanische Filmtage, Samstag, 18., und Sonntag, 19. Oktober, Gasteig HP8, Projektor Halle E

Schauplatz Schweiz

Der Spielfilm „Friedas Fall“ erzählt von den Anfängen der Schweizer Frauenrechtsbewegung. (Foto: Arsenal Filmverleih)

Als Insel der Glückseligen und als neutrales Land, das sich aus allem heraushielt und das Beste für sich beanspruchte, galt die Schweiz lange Zeit. Daran hat sich nicht erst seit dem Zollstreit mit den USA etwas geändert. Auch in Schweizer Filmen weht ein rauerer Wind, in „Les courageux“ etwa: Darin geht es um eine alleinerziehende Mutter, die in einer idyllischen Gegend im Kanton Wallis lebt, sich das Leben dort aber nicht mehr leisten kann. Die Regisseurin Jasmin Gordon kommt am 24. Oktober nach München und stellt ihren Film im Theatiner Kino vor.

Auch bei den meisten anderen Filmen der Schweizer Filmwoche hat sich Besuch angesagt: Der Dokumentarfilmer Anton von Bredow etwa stellt „Architektur des Glücks“ vor, darin geht es um ein Dorf am Luganersee, das nach dem Konkurs des örtlichen Spielcasinos in der Krise steckt. Bereits beim Dokfest München lief Simon Baumanns Lebenswerk-Reflexion „Wir Erben“, auch hier wird der Regisseur als Gast erwartet. Eine kürzere Anreise haben Liliane Amuat und Stefan Merki: Die beiden Schweizer Schauspieler spielen in München Theater (am Resi und an den Kammerspielen), am 25. Oktober stellen sie das Drama „Friedas Fall“ vor, das von den Anfängen der Schweizer Frauenrechtsbewegung erzählt.

Schweizer Filmwoche, Donnerstag, 23., bis Mittwoch, 29. Oktober, Theatiner Filmkunst

Filmkunst aus Rumänien

In eine entlegene Siedlung im Donaudelta geht es im rumänischen Spielfilm „Drei Kilometer bis zum Ende der Welt“ von Emanuel Pârvu. (Foto: Verleiher/Vlad Dumitrescu)

Seit 2004 ist Rumänien Nato-Mitglied, seit 2007 in der Europäischen Union. Etwa zur selben Zeit trat auch das rumänische Kino seinen internationalen Siegeszug an. Regisseure wie Cristian Mungiu, Cristi Puiu oder Corneliu Porumboiu sind Stammgäste bei den Festivals in Cannes, Venedig oder Locarno. Ihr Landsmann Radu Jude ist oft in Berlin, er hat bei der Berlinale einen Silbernen und einen Goldenen Bären gewonnen. Dieses Jahr kehrte er mit „Kontinental ’25“ nach Berlin zurück.

Jetzt ist dieser Film (neben elf anderen) auch in München zu sehen, beim Rumänischen Filmfestival im Filmmuseum. Radu Jude erzählt von einer Gerichtsvollzieherin, die einen Obdachlosen aus einem Keller vertreiben soll – mit schwerwiegenden Folgen. Es geht um Wohnungsnot, Nationalismus und moralisches Versagen; um Themen also, die nicht nur die rumänische Gesellschaft betreffen.

Überhaupt beschäftigen sich Filmemacher in Rumänien viel mit den Beziehungen ihres Landes zu Europa, in Filmen wie „The Heist of the Century“ etwa. Darin klauen drei junge Männer Gemälde aus einem Museum in Rotterdam. Da sie weder etwas mit der Kunstbeute anfangen können noch die Gesetze des Marktes verstehen, fliehen sie nach Rumänien. „Drei Kilometer bis zum Ende der Welt“ geht es in Emanuel Pârvus in Cannes uraufgeführtem Film: An der rumänisch-ukrainischen Grenze wird ein junger Mann wegen seiner Homosexualität verprügelt; seine Eltern, ein Polizist oder der Pfarrer haben dazu alle ihre eigene Meinung.

Rumänisches Filmfestival, Donnerstag, 6., bis Samstag, 15. November, Filmmuseum

Großes aus Griechenland

Die griechische Schauspielerin Angeliki Papoulia spielt die Hauptrolle im Drama „Arcadia“, das bei der Griechischen Filmwoche aufgeführt wird. (Foto: Griechische Filmwoche)

Es ist eines der ältesten Filmfestivals der Stadt, im nächsten Jahr feiert die Griechische Filmwoche ihren 40. Geburtstag. Die 39. Ausgabe startet am 14. November mit dem Biopic „Stelios“ über den griechischen Sänger Stelios Kazantzidis. Es ist eine Hommage an einen Künstler (1931–2001), der als Kind einer Flüchtlingsfamilie in Athen aufwuchs und sich als Arbeiter durchschlug, bis sein Musiktalent entdeckt wurde. In Griechenland war „Stelios“ 2024 der kommerziell erfolgreichste Film des Jahres.

Erfolgreich ist auch Yorgos Lanthimos: Nicht nur in Griechenland, sondern auf der ganzen Welt. Der gebürtige Athener ist mehrfach Oscar-nominierter Regisseur („Poor Things“), die Griechische Filmwoche zeigt seinen (englischsprachigen) Film „Kinds of Kindness“ mit Emma Stone, Willem Dafoe und Jesse Plemons. Erfolgreich begann auch die Karriere von Vasilis Kekatos, von dem gleich zwei Filme aufgeführt werden: „The Distance Between Us And The Sky“ wurde in Cannes mit der Goldenen Palme für den besten Kurzfilm ausgezeichnet, Kekatos’ Spielfilmdebüt „Our Wildest Days“ feierte dieses Jahr Premiere bei der Berlinale.

Gespannt sein darf man auch auf Yorgos Zois’ Drama „Arcadia“ über zwei Ärzte, die das Opfer eines Verkehrsunfalls identifizieren sollen. Angekündigt wurden auch das Schauspieler-Drama „Brando With A Glass Eye“ oder der Dokumentarfilm „Stray Bodies“, in dem Menschen für ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung kämpfen. Die Griechische Filmwoche findet in mehreren Münchner Kinos statt, der Kartenvorverkauf startet am 1. November.

Griechische Filmwoche, Freitag, 14., bis Sonntag, 23. November, Rio Filmpalast, Theatiner Kino und Gasteig HP8