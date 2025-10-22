Zum Hauptinhalt springen

Kino-Sondervorstellungen zu Ehren von Diane KeatonSpiel’s noch einmal, Annie

Lesezeit: 1 Min.

Spiel, Satz und Sieg in der Liebe? Nach einem gemeinsamen Tennis-Match überlegen Annie (Diane Keaton) und Alvy (Woody Allen) in „Annie Hall – Der Stadtneurotiker“ noch, wie der Abend enden soll.
Spiel, Satz und Sieg in der Liebe? Nach einem gemeinsamen Tennis-Match überlegen Annie (Diane Keaton) und Alvy (Woody Allen) in „Annie Hall – Der Stadtneurotiker“ noch, wie der Abend enden soll. (Foto: imago stock/imago images/United Archives)

Zum Tod von Diane Keaton zeigen zwei Münchner Kinos ihren Oscar-Hit „Annie Hall – Der Stadtneurotiker“ auf großer Leinwand.

Von Josef Grübl

Geboren wurde sie als Diane Hall, ihr Spitzname lautete Annie. Als Schauspielerin nahm sie den Mädchennamen ihrer Mutter an, ihr erstes Engagement hatte sie in New York am Broadway. Dort lernte Diane Keaton Ende der Sechzigerjahre Woody Allen kennen, der sie für sein Theaterstück „Spiel’s noch einmal, Sam“ verpflichtete. Kurz danach waren sie auch privat ein Paar. Gemeinsam drehten sie acht Filme: „Annie Hall“ aus dem Jahr 1977 schrieb er nur für sie, daher auch der Titel. Da waren die beiden schon nicht mehr zusammen, die Komödie über einen neurotischen Komiker und seine singende Freundin ist also auch ein Trennungsfilm.

Dabei fängt alles so hoffnungsvoll an: Annie (Keaton) und Alvy (Allen) lernen sich beim Tennisspielen kennen, sie nimmt ihn im Auto mit, gemeinsam trinken sie noch ein Glas Wein. Dabei reden sie über Kunst, in Untertiteln kann man aber ihre wahren Gedanken lesen: „Sie ist eine wirklich gut aussehende Frau.“ „Ich bin nicht schlau genug für ihn, ich muss mich ranhalten.“ „Ich habe keine Ahnung, was ich gerade sage. Sie spürt, dass ich oberflächlich bin.“ Ebenso disparat ist der ganze Film, der zwischen den einzelnen Phasen dieser Liebe hin und her springt.

Woody Allen war in den Siebzigerjahren schon ein Star, weshalb der Film in Deutschland den Titel „Der Stadtneurotiker“ verpasst bekam. Dabei ist es ihr Film, sie zieht alle Blicke auf sich, sie geht auch gestärkt aus dieser Beziehung heraus. Gewonnen haben am Ende beide: Diane Keaton erhielt den Oscar als beste Hauptdarstellerin, Woody Allen wurde als bester Drehbuchautor und Regisseur ausgezeichnet. Als sie sich im Film trennen und ihren Hausstand auflösen, sagt sie: „Alle Bücher über Tod und Sterben gehören dir.“ Am 11. Oktober ist Diane Keaton im Alter von 79 Jahren gestorben, zwei Münchner Kinos zeigen in Erinnerung an sie noch einmal ihren wohl bekanntesten Film.

Annie Hall – Der Stadtneurotiker, USA 1977, Regie: Woody Allen, Sonntag, 26. Oktober, City-Kino & Freitag, 24., Sonntag, 26. und Mittwoch, 29. Oktober, Neues Maxim Kino

