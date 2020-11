Kurz vor dem Lockdown ist das Festival Kino der Kunst zu Ende gegangen. Gewonnen haben der Tunesier Ala Eddine Slim mit "Tlamess" und der Brite Hetain Patel mit "Don't Look At The Finger". Die Preise (je 10 000 Euro) sind ausgelobt von den Stiftungen Ingvild und Stephan Goetz sowie Biehler von Dorrer. In der Jury unter Vorsitz des italienischen Kinoregisseurs Luca Guadagnino saßen die Produzentin Beatrice Bulgari, die Künstlerin Camille Henrot und der Kurator Andrea Lissoni. Den Preis für ein medienübergreifendes Gesamtwerk (10 000 Euro ausgelobt vom Espace Louis Vuitton München) erhielt die in Südkorea geborene, in Kalifornien lebende Anicka Yi. Der Project Award für Künstler unter 35 Jahren ging an das schwedische Künstlerduo Josse Thuresson & Karin Keisu für das Projekt "My tongue is a 10 cm long Swedish flag".