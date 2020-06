Anthony Quinn und Alan Bates in "Alexis Sorbas". Der Filmklassiker läuft im Breitwand-Kino in Gauting zur Wiedereröffnung.

Ab Mitte Juni sind Filmvorführungen in Bayern wieder möglich. In München ist das Royal ganz früh dran, Theatiner und Cinemaxx folgen. Doch viele Kinobetreiber zögern noch.

Zwei Männer stehen am Strand. Der eine hat sein Hemd hochgekrempelt, dann schnippt er mit den Fingern. Er packt den anderen an der Schulter, schon bewegen sie sich im Rhythmus der Musik, erst langsam, danach immer schneller. Mit einer der berühmtesten Tanzszenen der Filmgeschichte feiert das Breitwand-Kino in Gauting Wiedereröffnung, zum Start am Donnerstag, 18. Juni, steht der Filmklassiker Alexis Sorbas auf dem Spielplan.

Das passt gut zur Situation der bayerischen Lichtspielhäuser, die nach dreimonatiger Zwangspause wieder öffnen dürfen - und dabei langsam vorgehen, danach aber immer schneller. Ende Mai gab Ministerpräsident Söder bekannt, dass Filmvorführungen ab Mitte Juni wieder möglich seien, die genauen Auflagen der Staatsregierung stehen aber noch aus - sie werden wohl erst kurzfristig veröffentlicht. Auch deshalb zögern viele Kinobetreiber, die meisten eröffnen wohl erst Anfang Juli. Dann kommen auch neue Filme heraus, die Verleiher brauchen mehr Vorlauf und wollen ihre Produktionen bundesweit gleichzeitig starten.

Mit Filmen wie Der Unsichtbare, Onward oder Die Känguru-Chroniken, die zu Beginn des Lockdowns liefen, will das Cinemaxx am Isartor ab 18. Juni wiedereröffnen. Bereits am Montag, 15. Juni, möchte der Royal Filmpalast loslegen. Auch im Theatiner Kino laufen die Vorbereitungen: Dort soll es ab 18. Juni weitergehen, mit bereits im März gezeigten Filmkunsthits wie La Vérité oder Die perfekte Kandidatin. Aber auch neue Filme wie das dänische Drama Königin mit Trine Dyrholm sollen gezeigt werden.

Kinos in Bayern, Betrieb möglich ab Mo., 15. Juni