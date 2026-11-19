Fast fünf Jahre lang dauert der Krieg in der Ukraine schon an, er brachte viel Leid und Zerstörung, zigtausende Soldaten und Zivilisten verloren ihr Leben. Welche Auswirkungen die anhaltenden Raketen- und Bombenangriffe auf die Menschen in den Kriegsgebieten haben, kann man sich hierzulande kaum vorstellen. Der Film „Generation Ukraine“ versucht es trotzdem: Er zeigt drei ukrainische Jugendliche, die im Land geblieben sind, für die der Krieg zu einer Form von Alltag geworden ist. Trotz aller Härten und Einschränkungen geben sie die Hoffnung nicht auf, sie zeigen sich empathisch und solidarisch.

Der Dokumentarfilm aus der Ukraine eröffnet am 22. November ab 19 Uhr die zwölfte Ausgabe des Festivals „Kino Asyl“; hier stellen junge Erwachsene mit Fluchterfahrung Filme aus ihren Heimatländern vor. Insgesamt 20 Filme werden an sechs aufeinanderfolgenden Tagen gezeigt, aus Ländern wie Afghanistan, Armenien, Jemen, Irak oder Brasilien. Der kürzeste Film dauert gerade einmal zwei Minuten, die längsten haben eine Laufzeit von mehr als zwei Stunden. Diskutiert wird nach jedem Film: Zusätzlich zu den Vorstellungen gibt es Gespräche mit den Kuratorinnen und Kuratoren des Programms. Inklusion ist wichtig, alle sollen sich beteiligen können; nicht nur die Menschen, die die Filme ausgesucht und die Veranstaltung organisiert haben.

Kino Asyl gibt es seit 2015, dieses Jahr findet der Eröffnungsabend zum ersten Mal im Münchner Volkstheater statt. Das Festival hat keinen festen Spielort, es verteilt sich über die ganze Stadt, will jeden Tag neu entdeckt werden. Nach der Eröffnung geht es weiter ins NS-Dokumentationszentrum, es folgen Gasteig HP8, Werkraum der Kammerspiele, Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) und Bellevue di Monaco. Alle Vorstellungen sind kostenfrei, Spenden sind willkommen. Der Eröffnungsabend im Volkstheater ist bereits ausgebucht, alle anderen Vorstellungen können ohne Ticket besucht werden.

Der Episodenfilm „Donbass“ erschien 2018 und reiste zu vielen Festivals weltweit. Foto: Kino Asyl

Neben dem Eröffnungsfilm stehen noch vier weitere Produktionen aus beziehungsweise über die Ukraine auf dem Spielplan. Sergei Loznitas kontrovers besprochener Film „Donbass“ aus dem Jahr 2018 etwa: In 13 lose verknüpften Episoden zeigt der Regisseur die titelgebende, schon damals umkämpfte Region im Osten des Landes als rechtsfreien Raum, in dem Propaganda, Willkür und Korruption vorherrschen. Der Film ist eine absurde Farce, er wurde zum Festival in Cannes eingeladen und trat von dort aus seine Reise zu vielen weiteren Festivals rund um die Welt an.

Wie schaut man heute, im fünften Kriegsjahr darauf? Loznitas Film läuft am 24. November um 21.15 Uhr im Gasteig HP8, die anschließende Diskussion dürfte spannend werden. Im ukrainischen Drama „The Fatigued“ (23. November, 18.15 Uhr, NS-Dokumentationszentrum) kommen zwei Menschen zurück von der Front und machen eine Art Reha. Doch wie gehen sie mit ihren körperlichen und seelischen Wunden um?

„Queen of Katwe“ beruht auf wahren Begebenheiten. Der Film erzählt den Aufstieg eines in Armut lebenden Mädchens zur erfolgreichen Schachspielerin. Foto: Kino Asyl

In gleich fünf Filmen des „Kino Asyl“-Programms geht es nach Uganda: Das Land im Osten Afrikas ist Schauplatz von Mira Nairs 2016 entstandenem Spielfilm „Queen of Katwe“ (24. November, 9 Uhr, Gasteig HP8), erzählt wird die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte eines Mädchens, das aus extremer Armut zur erfolgreichen Schachspielerin aufsteigt. Um „Erste Worte“ dreht sich Lawrence Bonezas gleichnamiger Kurzfilm; der Film- und Musikfan aus Uganda hat dabei Regie geführt, er präsentiert ihn auch auf dem Festival. Im Film begleitet er eine Gruppe von Menschen, die neu i Deutschland ankommen und ihre ersten deutschen Wörter lernen (27. November, 20.15 Uhr, Bellevue di Monaco).

Ein Biopic über das Leben des kongolesischen Arztes und Friedensnobelpreisträgers Denis Mukwege steht am 26. November ab 18 Uhr in der HFF München auf dem Spielplan: „Muganga“ thematisiert sexualisierte Gewalt an Frauen und Kindern im Osten der Demokratischen Republik Kongo und wie sehr sich der von Isaach De Bankolé gespielte Mukwege für die Betroffenen einsetzt. In ein kleines Dorf an der syrisch-türkischen Grenze geht es im kurdischen Spielfilm „Nachbarn“; Regisseur Mano Khalil erzählt darin sehr humorvoll von einem kleinen Jungen und seinem ersten Jahr in der Schule (24. November, 18 Uhr, Gasteig HP8). Und wer es am 25. November in den Werkraum der Kammerspiele schafft, den erwarten ab 19.15 Uhr Kurz- und Dokumentarfilme aus Jemen, Afghanistan und Iran.

Kino Asyl, Sonntag, 22., bis Freitag, 27. November, Volkstheater, Werkraum der Kammerspiele, NS-Dokumentationszentrum, HFF München, Bellevue di Monaco, Gasteig HP8