Von Patrik Stäbler

Der Mann, in dessen rechter Hand der König thront, weckt auch das Interesse des Touristen aus Fernost. Dieser ist bei widrigem Wetter über die Corneliusbrücke geeilt, hat dann aber innegehalten und steht nun mit gezücktem Smartphone vor Dietmar Holzapfel, der wiederum eine Statuette von Ludwig II. hochhält. "Who is this?", fragt der Tourist, "wer ist das?" "King Ludwig", antwortet Holzapfel freundlich. Auf einen verständnislosen Blick seines Gegenübers hin fügt er hinzu: "Neuschwanstein, you know?" Worauf der Tourist begeistert nickt.