Unbekannte haben das neue Denkmal für den bayerischen „Märchenkönig“ Ludwig II. auf der Corneliusbrücke mit Farbe beschmiert. Die Polizei habe Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet, sagte eine Sprecherin. Wann genau die Täter das erst am 13. Juni zum Todestag des Monarchen enthüllte Denkmal verunstalteten, war zunächst unklar.

Dietmar Holzapfel, der Wirt der „Deutschen Eiche“ im Glockenbachviertel, hatte für das Denkmal des Königs gekämpft. Schon früher hatte eine Bronzestatue des Regenten auf der Corneliusbrücke gestanden. Diese wurde jedoch 1942 von den Nazis eingeschmolzen, um daraus Waffen herzustellen. Holzapfel und seine Mitstreiter hatten sich für das neue Denkmal eine Beleuchtung oder Videoüberwachung als zusätzlichen Schutz vor Schmierereien gewünscht, dies sei jedoch abgelehnt worden.

Der Monarch, auf dessen Initiative unter anderem der Bau der weltweit berühmten Königsschlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrenchiemsee zurückging, war vor 140 Jahren tot im Starnberger See gefunden worden. Der Tod von Ludwig II., im bayerischen Dialekt „Kini“ genannt, gilt seither als rätselhaft.