Von Philipp Crone

Um 8.16 Uhr summt der Piepser von Sonja Schenkat zum ersten Mal. „Trauma“ steht auf dem zigarettenschachtelgroßen Gerät, das an ihrem Gürtel befestigt ist. Schenkat, eine drahtige Frau mit schwarz umrandeter Brille und neongelber Kleidung, die gerade noch in ihrem Ruheraum in der Hauptfeuerwache stand, joggt sofort los, über den Gang im ersten Stock zur Treppe runter in die Fahrzeughalle. Wenn es piept, kann es um Sekunden gehen.